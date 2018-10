Verona - Sassuolo 0-1: le parole di Pecchia e Iachini

Sassuolo quasi salvo, Verona quasi retrocesso. E' questo il verdetto della sfida del Bentegodi tra gli scaligeri e i nerovederdi con questi ultimi che ottengono un pesante successo di misura grazie al gol di Lemos al 38'. Con questo risultato il Sassuolo ha 6 punti di vantaggio sul Crotone terzultimo mentre il Verona rimane al penultimo posto con 4 punti da recuperare alla Spal.

Nel post gara hanno parlato i tecnici delle due squadre, Fabio Pecchia e Giuseppe Iachini che hanno analizzato la partita.

Pecchia: "E' stata una questione di energie fisiche e mentali nel secondo tempo. Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio, non abbiamo approfittato di diverse situazioni. Siamo calati nel secondo tempo non riuscendo a pareggiare anche per il calo fisico dovuto ai tanti infortuni". Retrocessione sempre più vicina ma Pecchia non vuole mollare: "Abbiamo compromesso un po' la classifica, ma dobbiamo guardare avanti perchè matematicamente possiamo ancora salvarci. Finchè sono qui sarò concentrato solo sul raggiungimento dell'obiettivo".

Iachini: "Siamo venuti qui a giocare una partita intensa, siamo stati attenti e concentrati e abbiamo creato i presupposti per fare gol. Avremmo potuto fare di più sul finale di gara, ma va bene così. Abbiamo fatto una partita molto aggressiva e intensa, non era certo facile per il Verona. Siamo stati leziosi in qualche circostanza e avremmo potuto chiudere prima la partita, ma non ci siamo riusciti". Un pensiero anche sul Verona in cui Iachini ha militato per due anni da giocatore: "Mi spiace per il Verona, qui ho vissuto anni bellissimi, ma quando si va in campo ognuno cerca di fare il suo. Il Verona ha dimostrato in altre circostanze, quando non se lo aspettava nessuno, di riuscire a vincere. Verona resta per me sempre una città di grande affetto e spero il meglio per questa società."