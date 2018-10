Genoa: le parole di Ballardini dopo la sconfitta contro la Roma

"Sì, è stata una buona partita, non siamo stati brillanti nel primo tempo. Arrivavamo da tante partite, come la Roma. Abbiamo giocato contro una buona squadra. Abbiamo avuto delle occasioni, è stata una partita equilibrata". Queste le parole di Ballardini, tecnico del Genoa che nel post gara ha detto la sua in esclusiva a Radio Rai.

Intervistato dall'emittente radiofonica nazionale, l'attuale tecnico del Genoa ha poi parlato della salvezza: "Abbiamo una partita importante contro il Verona, bisogna pensare ad una partita alla volta. L’attenzione va alla sfida di lunedì, questo è il nostro pensiero" conclude Ballardini.