Il Napoli torna alla vittoria, Sarri: "Da domani penseremo alla Juve. Oggi mi godo la vittoria"

Il Napoli è tornato alla vittoria battendo l'Udinese per 4-2. Con tre gol in 12 minuti, gli azzurri hanno riaperto il discorso scudetto e domenica sera c'è il big match contro la Juventus.

E' un Maurizio Sarri soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport: "L' obiettivo societario è raggiunto da una settimana, abbiamo raccolto una Champions a sei partite dalla fine. Da stasera siamo secondi matematicamente, da stasera ci possiamo divertire. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso vogliamo divertirci".

Il Napoli è andato sotto due volte, poi ha rimontato ed è passato con Albiol, Milik e Tonelli: "Questo è stato uno dei Napoli migliori della stagione, con la sola pecca che abbiamo concesso. Ci siamo complicati la partita, ma penso che i primi venti minuti di stasera sono stati tra i più belli. Abbiamo approcciato benissimo, 25 minuti di gran livello, poi 10 minuti di vuoto. Ad inizio ripresa altri dieci minuti di vuoto e nel finale invece la squadra ha tenuto un livello straordinario. Sono dispiaciuto perché abbiamo concesso troppo, ma sono contento perché ho rivisto la squadra giocare con grande brillantezza".

Da meno nove a meno quattro grazie al pareggio del Crotone con la Juventus, Sarri si aspettava di essere a meno 4 dalla Juventus?: "A noi interessava vincere questa partita. Secondo me siete tutti malati, secondo voi io vado a letto pensando a quanto sarò distante dalla Juve. Io penso alla mia squadra, questa è la partita in cui volevamo tornare a vincere e dare la sensazione di essere più brillanti negli ultimi metri, l'unica cosa che era mancata nelle ultime partite, la sensazione è proprio che siamo stati più brillanti, magari concedendo troppo agli avversari. Io sono malato di calcio ma non di risultato, stasera posso andare a casa e riguardare la nostra partita tre volte per vedere quello che abbiamo sbagliato, ma non malato di antagonismo, risultati o ste storie, è una passione diversa la mia".