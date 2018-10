Sampdoria - Bologna: le parole di Giampaolo e Zapata dopo la gara contro i felsinei

La Sampdoria ritrova i 3 punti e lo fa in extremis, grazie al goal provvidenziale di Zapata. I blucerchiati tornano alla vittoria dopo due settimane e così si portano a meno 3 dal Milan e a meno 1 dall'Atalanta; ora gli uomini di Giampaolo possono sognare veramente il ritorno in Europa.

Dopo la vittoria al cardiopalma parla proprio il tecnico della Sampdoria per il sito dei doriani: "E' stata una partita difficile, dovevamo vincere, ne avevamo l'obbligo, per stare ancora attaccati alla classifica che conta e quando hai questo carico di responsabilità, rischi di non essere lucidissimo ed infatti non siamo stati lucidissimi. Però siamo stati ostinati e non abbiamo mai smesso di credere nella vittoria. Il Bologna aveva le sue motivazioni e la vittoria andava costruita step by step e così è stato. I ragazzi ci hanno davvero creduto e sono stati premiati."

Il tecnico svizzero parla anche dei suoi giocatori e di alcune scelte tattiche: "Caprari è un giocatore forte: nel momento in cui acquisirà la fiducia necessaria, farà il salto di qualità. Va sostenuto: oggi per me non ha fatto male, ha tentato giocate, come gli avevo chiesto, si è assunto delle responsabilità. Anche chi ora non lo apprezza, cambierà idea. Zapata aveva fatto novanta minuti a Torino, pensavo di usarlo nell'ultima mezzora. Quando Caprari si è un po' spento, abbiamo pensato di inserire Ramirez. Chi ha giocato meno ha più risorse sia fisiche che mentali: nelle ultime gare dovrò districarmi in questo labirinto."

Per RMC Sport parla invece Duvan Zapata, l'autore della rete della vittoria: "Ci abbiamo sempre creduto, per questo abbiamo vinto. Siamo sempre rimasti in partita, è stato un lavoro di tutti, anche di chi è entrato nel secondo tempo. Questa è l'unica maniera di fare gruppo. Ho segnato 11 goal, ma per questa stagione l'idea era quella, cercare di fare più reti dell'anno scorso. L'importante è giocare sempre a un livello alto. Sono venuto qui per quello, per dare il meglio di me e segnare tanto. Fa piacere fare gol importanti come questo, però devo ringraziare tutta la squadra"