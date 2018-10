Serie B - La gran bagarre per il secondo posto

Mancano solo sei giornate alla fine della stagione regolare in Serie B e tutto, o quasi è ancora da scrivere. L'unica squadra che, al momento, può ritenersi relativamente tranquilla è l'Empoli che guida la classifica con undici punti di vantaggio dal Frosinone secondo. Poche giornate, ancora, e la squadra toscana potrà festeggiare la promozione nella massima serie dopo un solo anno di Purgatorio. Dietro, però, è gran bagarre per la seconda posizione che garantirebbe la promozione in Serie A senza passare dagli spareggi.

Come detto sopra, il secondo gradino del podio è occupato dal Frosinone che, grazie al successo di Avellino martedì, è salito a quota 62 punti. Nella prossima giornata impegno discretamente importante per la compagine ciociara che se la vedrà proprio contro l'Empoli nel match clou del lunedì. In terza posizione, a quota 60 punti, ci sono Palermo e Parma: i siciliani sono in un periodo particolare visto che nelle ultime tre partite sono arrivati tre pareggi e nel prossimo turno, al Barbera, arriverà un Avellino con l'acqua alla gola. Stessi punti ma momento decisamente diverso per il Parma che è reduce dal successo di Ascoli e sabato giocherà il derby, tra le mura amiche, contro un Carpi che spera ancora nell'accesso ai play-off.

Tre squadre in due punti, cinque in sei se aggiungiamo anche Perugia e Bari: gli umbri stanno disputando un girone di ritorno impressionante e nell'ultima giornata è arrivato il successo esterno di Carpi. Nella prossima giornata il Grifone ospiterà la Ternana per un derby che si preannuncia infuocato visto che anche i rosso-verdi sono in forma e vogliono restare nel campionato cadetto. Per i pugliesi, invece, vale lo stesso discorso fatto per il Palermo visto che nelle ultime tre giornate la squadra di Grosso ha portato a casa tre pareggi e sabato c'è il derby in casa di un Foggia che sogna l'accesso ai play-off.

Le prossime giornate, dunque, saranno decisive per decretare il secondo posto: nel 38.mo turno, infatti, l'impegno ostico lo avrà il Palermo che giocherà in casa del Venezia anche se le altre quattro squadre saranno impegnate tutte contro compagini in lotta per non retrocedere. Nella 39.ma giornata spicca Palermo-Bari mentre Perugia e Parma se la giocheranno in casa contro Ternana e Salernitana. Nel 40.mo turno altro match clou con il Bari che, questa volta, ospiterà proprio il Perugia mentre il Frosinone ospiterà il Carpi. Impegni in trasferta per Palermo e Parma contro Ternana e Cesena. Nella penultima giornata, invece, c'è Parma-Bari mentre tutte le altre avranno impegni, sulla carta agevoli. Nell'ultimo atto, poi, Frosinone e Bari giocheranno in casa contro Foggia e Carpi mentre Palermo, Perugia e Parma giocheranno fuori casa contro Salernitana, Empoli e Spezia. Mancano solo sei curve, chi taglierà per primo il traguardo dopo l'Empoli?