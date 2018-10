Sassuolo, Iachini in conferenza: "Non è il momento di fare calcoli"

Domani alle 18.00 il Sassuolo ospiterà la Fiorentina. Mister Iachini ha parlato in conferenza stampa: "Sicuramente abbiamo una partita importante, ma da ognuna dobbiamo ricavare prestazione e risultato. Ora dobbiamo valutare le energie fisiche e gli undici da mandare in campo, anche se tutti hanno dimostrato di essere pronti".

La squadra neroverde è ad un passo dalla salvezza: "Quando ci sono squadre in vetta che lottano per obiettivi importanti, di solito la quota salvezza si abbassa, ma non sempre è così, l'anno scorso bastavano 33 punti per salvarsi, quest'anno a 34 sei ancora nella mischia. Il Sassuolo ha affrontato vicissitudini importanti, la partenza di Gazzola e Cannavaro, il crociato di Letschert, ora il menisco di Lirola, i ragazzi sono stati bravi a non mollare. La salvezza sarebbe un grande risultato per com'è andata la stagione. Se manca l'ultimo sforzo? Io delle cinque partite che mancano, non ne lascerei una, dobbiamo fare più punti possibili da qui a fine campionato. Non vanno fatti calcoli, potrebbero bastare tre punti, ma forse ne serviranno cinque o due, non si può mai sapere".

La compagine diretta da Pioli è in lotta invece per un posto in Europa League: "Affrontiamo una squadra molto forte qualitativamente, che si conosce, Pioli è un amico, ha preparato molto bene il suo gruppo. La Fiorentina è una squadra tecnica che va affrontata curando ogni dettaglio. Hanno fatto tanti risultati utili consecutivi e se non hai un'identità e un'idea di gioco non li fai e poi il grave lutto ha dato compattezza all'ambiente, sono alla ricerca di soddisfazioni da dedicare a un ragazzo che purtroppo non c'è più, stanno dimostrando grandi valori nel modo in cui hanno reagito a questa gravissima perdita. Loro hanno speso contro la Lazio, ma anche noi veniamo da gare dispendiose sul piano dell'intensità, dei ritmi e delle energie nervose, per noi quello in casa del Verona era uno scontro diretto in trasferta. Dobbiamo comunque recuperare in fretta e onorare al meglio la partita davanti ai nostri tifosi".