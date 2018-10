Spal, Semplici ci crede: "Come con Inter e Juve ci proveremo, abbiamo convinzione ed autostima"

“Questo è il nostro intento, provare a ripetere le imprese con Inter e Juve. Proveremo con tutte le forze a conquistare il nono risultato utile consecutivo". Coraggio e convinzione. La Spal di Leonardo Semplici aspetta la Roma e spera in una giornata distratta dei capitolini - con la testa alla semifinale di Champions contro il Liverpool - per proseguire la striscia positiva di risultati e guardare con ulteriore fiducia all'obiettivo salvezza. Una salvezza che sembra sempre più vicina, a poche giornate dal traguardo, ma per la quale gli spallini dovranno ancora lottare, a partire da domani.

Sei pareggi e due vittorie il bottino delle ultime otto giornate, con la Spal che non intende fermarsi: "Proprio questa serie positiva ci infonde convinzione ed autostima, fattori che saranno importantissimi da qui alla fine della stagione. Inutile dilungarci sul potenziale della Roma e guai illudersi che i giallorossi abbiamo la mente rivolta alla sfida di martedì a Liverpool. Vista la bagarre per assicurarsi un posto per la prossima Champions, la squadra di Di Francesco farà di tutto per non lasciare punti per strada,proprio a partire dal confronto di Ferrara. Per fare risultato dobbiamo affrontare la Roma con la stessa intensità con cui ci siamo confrontati con Inter e Juventus”.

Uno sguardo anche al triplice impegno settimanale e, chiaramente, a qualche cambio di formazione: “Novità rispetto al Chievo? Dobbiamo considerare il grande sforzo sia fisico che mentale sostenuto dai ragazzi in questo periodo e che ormai siamo a fine stagione, con oltre trenta partite alle spalle, che si fanno sentire. A questo aggiungiamo gli acciacchi con cui in tanti ultimamente si stanno confrontando, ma non lesinando sforzi e sacrifici. Un dato di fatto importantissimo, che dimostra la volontà di tutti di raggiungere l’obiettivo che stiamo inseguendo da inizio stagione che penso meritiamo di conquistare. Di positivo c’è che l’infermeria va svuotandosi. Con la Roma, Borriello a parte, l’unico indisponibile è Costa, per cui posso contare su varie soluzioni in tutti reparti. Penso che non ci saranno molte novità rispetto all’undici inizialmente sceso in campo con il Chievo. Certamente manterremo la nostra identità, quindi conferma al 3-5-2, che assicura certezze a tutti i ragazzi”.

A tal proposito, dando uno sguardo all'undici che il tecnico potrebbe schierare domani alle 15 al Paolo Mazza, pochi dubbi di formazione come detto. Floccari insidia Paloschi per un posto da titolare, ma l'ex Chievo dovrebbe partire dal primo minuto. Nella linea a cinque di mediani Grassi e Kurtic agiranno ai lati di Viviani, mentre Lazzari e Mattiello saranno gli esterni. In difesa, Cionek, Vicari e Felipe a protezione dei pali difesi da Meret.

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, Kurtic, Mattiello; Paloschi, Antenucci.