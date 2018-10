Fiorentina - Pioli: "Domani sfida importantissima, Veretout può ancora migliorare"

Riscattarsi dopo la sconfitta contro la Lazio. E' questo l'obiettivo della Fiorentina e di Stefano Pioli, intervenuto poco fa in conferenza stampa: "I giocatori stanno bene - ha detto il tecnico parlando della rosa - anche se abbiamo lavorato poco in questa settimana. Abbiamo giocato tutta la gara contro la Lazio in 10 e dobbiamo recuperare. Devo valutare ancora su chi puntare" sottolinea l'ex mister della Lazio e dell'Inter.

Stefano Pioli ha poi detto la sua sul rocambolesco match contro la Lazio: "È stata una partita strana e particolare. Mancano sempre meno partite alla fine del campionato e quella di domani sarà fondamentale. I biancocelesti hanno sfruttato alcuni errori che abbiamo commesso, ma abbiamo messo anche grande ritmo in campo. Il Sassuolo sta bene, ha trovato sia la compattezza che i risultati ma se giocheremo come sappiamo potremo fare bene".

Passaggio fondamentale, poi, quello su Jordan Vereout: "Se può ancora migliorare? Sicuramente sì, ha ancora 25 anni ed è il suo primo anno in Italia. Con l'assenza di Badelj lo utilizzo anche un po' di più in costruzione ma riesce comunque a inserirsi. Deve continuare così e mi piace molto la sua tenacia e voglia di sradicare palloni agli avversari. Dragowski? - dice Pioli parlando invece del portiere polacco - Non dobbiamo guardare alle due partite precedenti ma dobbiamo essere concentrati sulla gara di domani. Dragowski è entrato in una situazione non facile, è un ottimo portiere e domani farà sicuramente una bella prestazione".

In ultimo, l'attuale tecnico della Fiorentina ha parlato del grande ex Babacar, finito proprio al Sassuolo e sicuramente emozionato al momento di scendere in campo contro la squadra in cui è cresciuto: "Ha qualità ma non credo abbia avuto fretta di andare via. Si è messo a disposizione ma poi a gennaio la società e lui hanno preso strade diverse" conclude Pioli.