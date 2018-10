Milan, verso il Benevento: una o due punte?

Domani sera il Milan affronterà il Benevento per la 35esima giornata di Serie A. I rossoneri vengono da ben quattro pareggi consecutivi e vogliono tornare al successo contro i campani che sono ad un passo dalla matematica retrocessione. Perso ormai il treno per la Champions, la squadra milanista deve mantenere il sesto posto per centrare almeno l'Europa League.

LE ULTIME

Dopo la conferenza stampa di quest'oggi, si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui domani sera Gattuso potrebbe provare il 4-4-2 contro il Benevento, vista l'assenza di Calhanoglu. Le due punte dovrebbero essere Andrè Silva e Cutrone ovvero la coppia più prolifica. In mezzo al campo agiranno Borini e Bonaventura, con al centro Biglia e Kessie. In difesa tornerà Calabria sulla fascia destra, mentre Rodriguez sarà su quella sinistra. Sarà Zapata ad affiancare Bonucci come titolare al centro della retroguardia. Dunque il tecnico rossonero dovrebbe concedere un turno di riposo allo spagnolo Jesús Suso, apparso piuttosto stanco nelle scorse gare.

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, R.Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Borini A disposizione: A.Donnarumma, Storari, Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Locatelli, J.Mauri, Montolivo, Cutrone, André Silva. Allenatore: Gattuso

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Infortunati: Romagnoli, Conti, Calhanoglu

I CONVOCATI

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.