Roma, Di Francesco in conferenza: "Contro la Spal sarà una gara delicata"

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro la SPAL.

L'obiettivo è prendere i tre punti contro la squadra di Semplici: "È una squadra molto organizzata che concede pochissimo agli avversari e dobbiamo essere bravi a cercare di capitalizzare al meglio le occasioni che avremo, facendo magari meglio di quello che di solito facciamo. Non sarà facile, è venuto fuori anche un po’ di caldo, è una delle prime partite col caldo e mi auguro di affrontare al meglio questa gara che è molto delicata sotto ogni punto di vista".

Ultime partite per conquistare un posto nell'Europa che conta..: "Sono 5 partite fondamentali, sono poche anche le possibilità di andare a riprendere punti. Non bisogna sbagliare le prime, avere grandi attenzioni su queste gare cercando di fare più punti possibili, Sassuolo è lontana.La Lazio ha dimostrato di avere grande carattere, l’Inter è in crescita, sarà un bel finale per la volata Champions”.

Un pensiero che andrà sicuramente alla semifinale di Champions League, cosa ne pensa Di Francesco delle tante code ai botteghini? "Si vede che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, di bello, ma non dobbiamo fermarci qui. Mi auguro che continuino anche in futuro, nel senso che ci sia il desiderio di fare qualcosa in più. Ma la mia testa è a Ferrara, poi prenderemo anche in considerazione questo che è di grande stimolo per tutti noi".

In chiusura il tecnico della Roma ha fatto il punto sulla rosa giallorossa, Perotti: "Si è prontissimo e devo valutare se farlo partire dall’inizio o meno, ma sarà convocato. L’unico che non sarà convocato che ha qualche fastidio e affaticamento muscolare è Kolarov, che non sarà nemmeno nella lista dei convocati", Dzeko: "L’ho visto molto carico per quello questa scelta la valuterò anche insieme a lui tra stasera e domani. C’è la possibilità che giochi o lui o Schick, giocare tante partite una dietro l’altra non è facile, valuterò il da farsi con Edin", Pellegrini: "Non li faccio riposare tutti, cambierò di nuovo. Qualcuno rigiocherà, altri cambieranno, Pellegrini può partire dall’inizio, è in ballottaggio con un altro non posso dirvi chi" ed infine Gonalons: "Lui può essere riproposto sempre, è un giocatore della Roma e tutti devono essere pronti per giocare. Nella partita c’è sempre, può fare un errore di palleggio come fanno altri, quello che si nota, come nel gol del Genoa è che nell’errore c’è lui, non è stato dal mio punto di vista un suo errore anche se nella scelta poteva fare meglio".