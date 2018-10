Serie B - il Parma vede i playoff: Carpi battuto grazie ad un super Barillà (2-1)

Buonissima vittoria in ottica promozione per il Parma, che al Tardini batte 2-1 il Carpi e si conferma la momentanea seconda forza del campionato di Lega B. Avanti grazie a Barillà, i ducali aggrediscono per tutto il primo tempo, trovando solo nella ripresa il raddoppio e sempre con Barillà. La gara del Carpi cambia però al 54', quando è Poli ad illudere i suoi con il 2-1. Nel finale, ghiotta chance fallita da Brosco. Parma che sale a quota 63, Carpi fermo a 49.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il più classico dei 4-3-3: davanti a Frattali, difesa a quattro composta da Gazzola, Iacoponi, Lucarelli e Gagliolo. Chiavi del centrocampo affidate a Vacca, affiancato dalle mezz'ali Munari e Barillà. Calaiò al centro del tridente, sostenuto dagli esterni Siligardi e Di Gaudio, grande ex della sfida. Un curioso 3-5-1-1, invece, per gli ospiti, che si affidano al terzetto Pachonik-Brosco-Poli davanti a Colombi. A centrocampo, Giorico, con Sabbione e Mbaye a sostegno. Completano l'undici di Calabro, i fluidificanti Pasciuti e Jelenic

Sfida inizialmente favorevole al Parma, che al 7' potrebbe segnare grazie ad una stilettata del grande ex Di Gaudio. Continuando a spingere, i ducali sfiorano la rete in altre due occasioni: al diciottesimo sfiora la rete Barillà con un guizzo in area, Garritano salva il risultato sulla linea, cinque minuti dopo è invece Siligardi ad essere immolato da un intervento in scivolata. Il tanto attaccare viene alla fine premiato, per il Parma, che al venticinquesimo sblocca la sfida con il pericoloso Barillà. Goal facile facile, per l'ex Trapani, che riceve in area da Di Gaudio e batte Colombi senza troppi problemi. E' primo tempo quasi a senso unico, quello del Tardini, il Carpi non riesce infatti a rendersi mai pungente, differentemente da un Parma tornato ad essere pericoloso dopo una parentesi cronologica poco pungente. L'ultima azione del primo tempo capita infatti sempre ai ducali, che preoccupano Colombi prima con Calaiò e poi con Di Gaudio.

Secondo tempo che comincia come s'è interrotto il primo, con il Parma in avanti ed in goal grazie a Barillà, che al 48' anticipa Jelenic e batte il portiere Colombi per la seconda volta. Come scossi dal torpore che li ha praticamente avvolti fin dall'inizio della gara, i ragazzi di Calabro accorciano le distanze alla loro prima occasione. A fare 2-1 ci pensa infatti Poli, che al 54' anticipa tutti e devia in rete la spizzata di testa di Concas. Sulle ali dell'entusiasmo, il Carpi cerca di pareggiare, pressando un Parma leggermente a corto di energie nella fase centrale di seconda frazione. Nove minuti dopo, da buona posizione, Melchiorri spara alto, vanificando una ghiotta chance per i falconi. La rete anima gli ospiti, decisi a conquistare un ottimo punto in ottica playoff. L'offensiva è però vana: il Parma infatti si difende bene e rischia solo all'88' a causa di Brosco, manchevole di quel plus per ribadire in rete la punizione di Di Chiara. Finisce dunque così, Parma batte Carpi due ad uno. Migliore in campo per i padroni di casa, Barillà. Per gli ospiti in evidenza Melchiorri.