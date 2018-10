SPAL, Semplici dopo il ko contro la Roma: "A volte siamo apparsi un po' stanchi"

La Spal ha perso per 3-0 contro la Roma nell'anticipo della 34esima giornata di Serie A. Un risultato giusto, con i giallorossi che hanno dominato per tutto il match.

Leonardo Semplici è intervenuto a fine partita ai microfoni di Mediaset Premium commentando il ko: "Siamo partiti non male contro una squadra forte come la Roma. Abbiamo commesso degli errori in fase di uscita e abbiamo subito dopo il primo gol disunendoci. Dispiace perché l’abbiamo approcciata bene. Speravamo di poter reagire in maniera migliore, poi però ha segnato Nainggolan".

Grandi meriti della Roma: "Bisogna dare merito alla Roma che ha grandi qualità tecniche e fisiche. La Juventus l’abbiamo affrontata in un altro momento, non siamo riusciti a fare la stessa partita. Dobbiamo fare i complimenti alla Roma che ha fatto una grande partita e che ha una condizione fisica e mentale straordinaria".

Oggi ha influito anche il grande caldo: "Non siamo stati in alcune circostanze all’altezza della situazione. La salvezza è difficile, noi ci crediamo e vogliamo ottenerli".

Le prossime partite con Verona e Benevento saranno fondamentali per conquistare la salvezza: "Innanzitutto dobbiamo recuperare tutti i giocatori nelle migliori condizioni non avendo una rosa grandissima - ha concluso Semplici - Poi non tanto rimotivarli, oggi poteva essere una partita che ci poteva dare qualcosa di diverso ma non è stato così, pazienza. Da martedì cercheremo di prepararci al meglio per questo finale di campionato. E’ difficile per il percorso che dobbiamo affrontare, ma siamo in piena lotta. Ora saremmo salvi, ci dispiace aver perso, ma l’obiettivo finale è la salvezza, ci crediamo. La squadra, tranne oggi, ha dimostrato identità e carattere, dobbiamo riprendere questa strada".