Sassuolo-Fiorentina, Iachini: "Per la salvezza serve rimanere concentrati"

Un lampo di Politano e il Sassuolo ferma la Fiorentina, ma soprattutto si porta a casa tre punti che potrebbero essere fondamentali nella corsa salvezza. Iachini si gode questo risultato, ma nel post partita ricorda alla squadra che per arrivare all'obiettivo servirà mantenere la concentrazione al massimo livello da qui alla fine del campionato.

Queste le considerazioni di Iachini nel post partita a Sky Sport: "Discorso salvezza? La posizione di classifica un girone fa non era bella ma dovevamo cercare di fare subito punti. Ci eravamo riusciti poi abbiamo attraversato alcune problematiche e partite molto sfortunate. Anche oggi avremmo potuto chiuderla ma quest'anno spesso non abbiamo avuto la giusta serenità. L'atteggiamento però è sempre stato giusto, dovremo cercare di raggiungere la salvezza rimanendo concentrati e pensando partita dopo partita. Vogliamo compiere la nostra impresa.

Contro il Crotone ci saranno delle assenze ma non cerchiamo alibi. Oltre al risultato si stanno valorizzando anche giovani interessanti che stanno crescendo. Ci sono i presupposti e la disponibilità per fare bene. Voglio dare il giusto merito a loro. Politano è cresciuto come anche i suoi compagni, tutti creano situazioni importanti ma ci sono spesso difficoltà a chiudere le partite. Dobbiamo continuare così. Babacar, poi, ha giocato bene nelle gare scorse; oggi ho fatto una scelta diversa ma abbiamo bisogno di tutti e qui tutti lo stimano. Per il bene della squadra poi devo prendere delle decisioni".

Anche Politano ha parlato al termine della sfida: "Tre punti fondamentali per noi – dice Matteo Politano-, manca però ancora la matematica alla nostra salvezza. Il Sassuolo ha fatto una buona gara, contro una Fiorentina che veniva da un grande periodo. Siamo stati bravi ad imporre il nostro gioco, il fatto che loro siano rimasti in dieci ci ha sicuramente favorito. Dovevamo chiuderla, il match è rimasto in bilico fino al 90. Adesso la testa deve essere proiettata alla partita che ci attende a Crotone, Sappiamo che aci attende un incontro bello tosto e dovremo fare del nostro meglio per portare a casa un risultato positivo".