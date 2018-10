Milan-Benevento, De Zerbi: "Che emozione vincere a San Siro"

Un girone dopo il Benevento torna a far vedere le streghe al Milan, ma questa volta arriva addirittura il colpaccio a San Siro per la squadra di De Zerbi. Il gol di Iemmello vale tre punti che non cambieranno il destino in classifica, ma che sicuramente valgono una soddisfazione che resterà per lungo tempo impressa nella memoria di un gruppo che ha davvero onorato la prima stagione in Serie A nella storia della società.

Nel post partita, De Zerbi ha parlato così a Premium Sport, tra presente e futuro: "E’ una grande emozione dopo un anno di sofferenza. Purtroppo questo successo non cambierà il verdetto del nostro campionato. Abbiamo un presidente molto generoso e perbene, è un orgoglio essere stato qui. Costruirà una squadra di qualità per il futuro. Parlerò con la società e vedremo cosa fare. Serve entusiasmo e voglia di fare. Abbiamo vissuti mesi molto sofferti in questa stagione.

Sono felicissimo, ma sono sfinito. Avremmo meritato di fare punti anche contro Napoli, Inter, Lazio e Roma. C’è il rimpianto di non aver iniziato qui la stagione. Mi sarebbe piaciuto allenare questa squadra fin dall’inizio, abbiamo tanti giocatori di valore. Oggi ho chiesto grande orgoglio ai miei ragazzi. Qui ho trovato tante persone perbene, è stato bello conoscerle. Gattuso? C’era stato qualcosa in Foggia-Pisa, ma ci siamo chiariti. Il suo Milan ha fatto bene finora, gli ho fatto i complimenti prima della partita".