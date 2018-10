Sassuolo-Fiorentina, Pioli: "La nostra prestazione non è stata all'altezza"

In 10 per gran parte della partita, la Fiorentina si ferma sul campo del Sassuolo e perde una buona occasione per accorciare ancora di più verso le posizioni che significano Europa League. Il rosso a Dabo ha sicuramente complicato la situazione, ma Pioli nel post partita non vuole concedere alcun tipo di alibi alla propria squadra dopo questa prestazione.

Così Pioli a Sky Sport al termine della gara: "Non abbiamo giocato bene, soprattutto all'inizio quando c'era la parità numerica. Abbiamo fatto tanti errori in fase di costruzione, poi l'inferiorità numerica ovviamente ci ha condizionato. L'arbitro ha detto che il primo intervento di Dabo era quasi da rosso, ma non so cosa abbia visto. Non voglio comunque trovare alibi, la prestazione non è stata all’altezza.

Bisognava essere più intelligenti e lucidi e approcciare meglio alla gara. Questo è stato il nostro grande limite oggi, mancano quattro gare al termine del campionato e vogliamo vincerle tutte. Stasera non siamo riusciti a fare la prestazione che volevamo, contro la Lazio abbiamo speso tanto dal punto di vista fisico e mentale. Prossime gare? Abbiamo valori importanti, stasera non li abbiamo messi in campo, bisogna riscattarci.

Tutti coloro che hanno giocato mercoledì oggi erano un po' stanchi. Con la Lazio abbiamo speso tanto da un punto di vista fisico e mentale e oggi non siamo stati all'altezza. Bisogna riposare e ripartire con determinazione, quattro gare da qui alla fine sono poche ma dobbiamo provare e pensare a vincerle tutte. Abbiamo valori importanti, stasera non li abbiamo messi in campo. Bisogna riscattarci".

Anche Saponara si è espresso nel post partita: "Avrei voluto mettere la ciliegina sulla torta dopo la fascia da capitano anche con i tre punti. Oggi ci servivano assolutamente. Oggi è mancata l’aggressività e la lucidità: ci siamo incaponiti e siamo stati meno lucidi del solito. Non penso che siamo stanchi, questo è un episodio a sé perché contro Spal e Lazio abbiamo fatto una buona prestazione".