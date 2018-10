Inter: Vecino ci prova, Borja Valero al posto di Gagliardini, rischia Candreva

Centrocampo corto per Spalletti, che potrà contare sui soli Borja Valero e Brozovic dal primo minuto, oltre a Rafinha. Vecino stringe i denti ed è con la squadra. Il tecnico dell'Inter pensa anche ad una possibile difesa a tre, con Santon dal primo minuto largo a sinistra a centrocampo e un abbassamento di Rafinha al fianco di Brozovic, o addirittura una esclusione del brasiliano con Borja Valero a completare il tandem sulla mediana col croato. In attacco invece Candreva rischia una nuova panchina a favore di Karamoh. Il francesino arriva da una buona prova contro il Cagliari, alla sua gara è mancato solo il gol, che ha sfiorato più di una volta.

I CONVOCATI - PORTIERI : Handanovic, Padelli, Berni.

DIFENSORI: Lisandro Lopez, Joao Cancelo, Ranocchia, Santon, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio

CENTROCAMPISTI : Rafinha, Vecino, Borja Valero, Emmers, Brozovic

ATTACCANTI : Icardi, Karamoh, Eder, Perisic, Candreva, Pinamonti

PROBABILE FORMAZIONE - Fra i pali come sempre Samir Handanovic, poi difesa a quattro con Cancelo e D'Ambrosio ad occupare rispettivamente fascia destra e fascia sinistra, al centro il consolidato duo formato da Skriniar e Miranda. In caso invece di difesa a tre, Cancelo salirebbe sulla linea dei centrocampisti, mentre D'Ambrosio scalerebbe come terzo di difesa. I due al centro del campo dovrebbero essere Brozovic e Borja Valero, ma attenzione a Vecino che ha recuperato e potrebbe non accontentarsi di stare in panchina ed insediare il posto allo spagnolo, apparso stanco e pigro nelle ultime uscite. Se dovesse giocare titolare, sarebbe probabilmente la sua ultima chance di convincere Spalletti a tenerlo nell'undici partente fino a fine stagione. Rafinha dunque agirà sulla trequarti. Mentre, come detto anche prima, in caso di difesa a tre, uno fra Rafinha e Borja Valero lascerà il posto a Santon, che andrebbe ad occupare la fascia sinistra del centrocampo. I tre in attacco dovrebbero essere con tutta probabilità i soliti, ovvero Perisic, Candreva ed Icardi. Attenzione però perchè Karamoh reclama un'altra possibilità dopo la buona gara contro il Cagliari, a rischio panchina nuovamente Candreva quindi.