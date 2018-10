Juventus - I convocati e la probabile formazione per il Napoli

Per la Vecchia Signora, il campionato non è ancora vinto, e la vittoria dello scudetto passerà dalla gara di domani, dal big match tra Juventus e Napoli. All'Allianz Stadium si affrontano prima e seconda in classifica e i bianconeri devono trovare assolutamente la vittoria dopo lo scivolone della gara di Crotone.

Dopo l'allenamento di Vinovo, Max Allegri ha ufficializzato i giocatori che lo seguiranno per la partita di domani.

1 Buffon, 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 9 Higuain, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Pinsoglio, 17 Mandzukic, 21 Howedes, 22 Asamoah, 23 Szczesny, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi.

Continua a essere presente Bernardeschi, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori per buona parte della seconda metà di stagione. Out stavolta Marchisio, non scelto dal tecnico livornese e continua l'assenza di De Sciglio.

Da questa lista si può estrapolare un probabile 11 che potrebbe scendere in campo alle 20.45 di questa domenica:

(4-2-3-1) Buffon; Howedes, Chiellini, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Matuidi; Higuain.