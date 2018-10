Lazio, con la Samp senza Luis Alberto

La prova di forza di mercoledì sera su un campo difficile come quello della Fiorentina ha rialzato l’umore dopo la batosta europea contro il Salisburgo e ha ristabilito le energie in vista del rettilineo finale. La Lazio esce vittoriosa dalla trasferta dell’Artemio Franchi con molte più certezze rispetto alla settimana scorsa, quando la rimonta subita in Europa League aveva depresso l’ambiente, e Simone Inzaghi guarda con fiducia al prossimo impegno, quello casalingo contro una Sampdoria in ripresa e galvanizzata dal successo all’ultimo respiro con il Bologna.

Il grande protagonista della serata fiorentina però non ci sarà: infatti, con il quinto cartellino giallo del campionato, per Luis Alberto è scattata la squalifica e dovrà saltare il match con i blucerchiati, così come Murgia, espulso nella partita folle con i viola; di contro, rientra Stefan Radu dopo il cartellino rosso nel derby con la Roma. A livello di condizione fisica, l’unico che preoccupa è Marco Parolo: il centrocampista azzurro è stato tenuto a riposo con la Fiorentina ma non è ancora recuperato al 100%; se non dovesse farcela, pronto l’accentramento del capitano Senad Lulic, con l’inserimento di Lukaku sulla fascia sinistra. Nelle ultime ore poi è scattato l’allarme Strakosha: nell’allenamento di ieri il portiere si è fermato per il riacutizzarsi di un problema muscolare già noto e, nel caso di forfait, scalda i motori Guido Guerrieri, prodotto del settore giovanile biancoceleste, in attesa del debutto in Serie A.

Per il resto, Inzaghi può affidarsi alla miglior formazione: in difesa, a completare il trio insieme a Radu, giocheranno De Vrij e Caceres, al primo goal in maglia laziale mercoledì sera; a centrocampo, la fascia destra sarà competenza di Marusic, mentre nel mezzo – detto del dubbio Parolo – ci saranno Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. Davanti, la squalifica di Luis Alberto concede una enorme chance da titolare per Felipe Anderson, in goal anche lui contro la Fiorentina e di nuovo a segno in trasferta dopo due anni, in coppia con il capocannoniere Ciro Immobile.