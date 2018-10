Lazio, Inzaghi in conferenza: "Domani arriva la Sampdoria e dobbiamo farci trovare pronti"

Simone Inzaghi ha appena concluso la conferenza stampa in vista della partita di domani pomeriggio contro la Sampdoria.

Dopo la gran vittoria contro la Fiorentina, la squadra capitolina cercherà un altro successo per rimanere aggrappata alla zona Champions: "Siamo in corsa e dobbiamo rimanerci. Non è un caso lottare per questo traguardo per oltre trenta partite mantenendo alto il rendimento anche in Coppa Italia e Europa League. Ci manca l’ultima salita della stagione e vedremo chi riuscirà a spuntarla. Domani i nostri tifosi non faranno mancare quel calore che questa squadra merita da cinquanta partite. Ci faranno sentire la loro vicinanza come hanno fatto col Salisburgo. La Samp? La classifica parla chiaro ma noi pensiamo al nostro avversario perchè nasconde dei pericoli. Giampaolo è un tecnico molto preparato".

Però il tecnico dei viola, mister Pioli, ha rilasciato certe dichiarazioni...: "Stefano è un bravo allenatore e una persona che rispetto, poi ognuno esterna ciò che vuole. I fatti sono sotto gli occhi di tutti. Le polemiche al momento non mi interessano, la mia squadra deve essere focalizzata solo sulla Sampdoria. Mercoledì abbiamo fatto una grande prova vincendo nonostante le difficoltà".

In chiusura spazio alle condizioni di alcuni singoli giocatori, Parolo: "Si è allenato questa mattina, ha qualche problema così come Lulic ma vogliono esserci. Domani farò le mie valutazioni, saranno tutti convocati tranne gli squalificati e Patric", Strakosha: "Si è allenato bene e quindi è a disposizione" e Milinkovic: "A Firenze ha fatto una grandissima gara lavorando molto bene con Leiva in mediana, sono stati i due giocatori che hanno corso di più. Viene da tre partite consecutive giocate ad altissimo livello. Domani sarà in campo e darà il meglio di sè stesso".