Milan-Benevento, Gattuso pensa al 4-4-2 con Andrè Silva e Cutrone

Più di un mese senza vincere per il Milan, costretto a tornare a conquistare i tre punti contro il Benevento di De Zerbi. Un girone fa iniziava l'avventura di Gattuso sulla panchina rossonera. Da quel momento molto è cambiato, con i rossoneri protagonisti di un'incredibile rincorsa che si è però arenata sui risultati delle ultime uscite. In particolare i pareggi con Sassuolo e Torino hanno lasciato intravedere una squadra stanca in alcuni suoi uomini chiave. Per questo Gattuso potrebbe cambiare qualcosa in vista della gara contro il Benevento.

Uno dei temi più discussi nel corso delle ultime settimane in casa Milan riguarda la scarsa capacità di segnare della squadra. Gira e rigira, il miglior marcatore della stagione rossonera è Cutrone con 7 gol, numeri molto distanti dagli attaccanti di molte altre squadre di Serie A, non solo tra quelle che anticipano il Milan in classifica. Gattuso in conferenza stampa ha parlato della necessità di non alterare gli equilibri della squadra, correndo dietro a sensazioni e decisioni istintive.

Anche il tecnico, però, ha ammesso che la squadra contro il Torino ha fatto fatica a rendersi pericolosa in zona gol. Contro il Benevento quindi potrebbe esserci il cambio di modulo, con il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2, utilizzato in qualche occasione a partita in corso, come ad esempio nelle sofferte vittorie contro Genoa e Chievo.

In questo modo si possono avere due attaccanti veri, in grado di lavorare l'uno per l'altro e per la squadra, sperando che anche i centrocampisti riescano a servirli nel migliore dei modi. Contro il Benevento, quindi, spazio a Cutrone e Andrè Silva, con Borini e Bonaventura sugli esterni. Calhanoglu non è stato convocato, mentre Suso partirà dalla panchina.

Lo spagnolo è apparso molto affaticato a livello fisico e allora Gattuso sceglie di rinunciare al suo talento, alla ricerca di una maggiore brillantezza e lucidità. In difesa, l'unico cambio rispetto alla sfida contro il Torino sarà il ritorno a destra di Calabria al posto di Abate.

Probabili formazioni

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Zapata, Bonucci, Rodriguez; Borini, Kessie, Biglia, Bonaventura; A. Silva, Cutrone. All. Gattuso

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Djuricic, Sandro, Viola; Brignola, Diabaté, Iemmello. All. De Zerbi.