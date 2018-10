Risultato finale SPAL - Roma in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (0-3): Successo giallorosso!

(4-3-2-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Jonathan Silva; Lor. Pellegrini(Under 77'), Gonalons, Strootman (Under 67'); Nainggolan(Perrotti 74'), El Shaarawy, Schick. A disp.: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Capradossi, Florenzi, Lu. Pellegrini, Gerson, Perotti, De Rossi, Ünder, Dzeko, Antonucci. All. Di Francesco.

Roma : (4-3-2-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Jonathan Silva; Lor. Pellegrini(Under 77'), Gonalons, Strootman (Under 67'); Nainggolan(Perrotti 74'), El Shaarawy, Schick. A disp.: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Capradossi, Florenzi, Lu. Pellegrini, Gerson, Perotti, De Rossi, Ünder, Dzeko, Antonucci. All. Di Francesco.

Seconda vittoria di fila per la Roma che batte così la Spal per un netto 3-0. I gol di: Vicari (autogol ndr) Nainggolan e schick. I giallorossi da ora penseranno alla gara contro il Liverpool. Per gli uomini di Semplici un ko che mancava da parecchie gare, le prossime partite per la salvezza saranno fondamentali (Verona e Benevento ndr) . Per oggi è tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di VAVEL ITALIA!

FINISCE QUI SPAL 0 ROMA 3

90' Ci saranno 3 minuti di recupero

89' Grassi ammonito

85' Angolo per la Roma

83' Ritmi calati

80' problemi per Meret, costretto al cambio. Entra Gomis

77' Altro cambio per i giallorossi: esce Pellegrini e dentroGerson,

74' Cambio per la Roma: fuori Nainggolan, dentro Perotti

69' Alisson devia in corner la conclusione di Antenucci

67' Primo cambio per la Roma: Fuori Strootman e dentro under

60' GOOOL DELLA ROMA SI SBLOCCA FINALMENTE SCHICK!! Colpo di testa perfetto del ceco che insacca il 3-0

57' Altro grande intervento di Meret su El Shaarawy!

55' Gran destro di Paloschi deviato lateralmente da Alisson!

IL GOL: Nainggolan prova l'esterno di destro dal limite e batte Meret all'angolino basso.

52' GOOOOOOOOOOL DELLA ROMA RADDOPPIO FIRMATO DA NAINGGOLAN.

50' Nainggolan dal limite calcia a lato

49' Cross deviato da Gonalon, Allison attento e para

46' Per la Spal altro cambio: esce Schiattarella, entra Simic

45 ' Inizia il secondo tempo, prima palla giocata dalla Roma

16.05 Tra poco l'inizio del secondo tempo

La Roma chiude in avanti il primo tempo grazie all'autogol di Vicari al 32esimo. Bene la Spal nei primi minuti, ma i giallorossi hanno preso le redini del match dopo il gol segnato sfiorando anche il raddoppio. A traa poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO SPAL 0 ROMA 1

46' Bellissimo assist di Schick per El Shaarawy, ma seca sparando addosso ad un GRANDE Meret!

45' Ci saranno 3 minuti di recupero

41' Grande occasione per Pellegrini, ma il su tiro viene respinto da Meret

40' Ammonito Schiattarella per fallo su Radja Nainggolan

38' Problemi fisici per Vicari che lascia il campo, al suo posto Grassi

Il gol: Strootman scambia con Pellegrini che lo imbecca in area di rigore, l'olandese conclude in porta realizza il gol del vantaggio!

32' GOOOOOOL ROMA IN vantaggio con Kevin Strootman!!!

28' Cionek prova il cross dalla trequarti, ma Alisson in uscita alta fa suo il pallone

25' A terra Pellegrini toccato al viso da Paloschi, gioco fermo per un paio di minuti

23' Ancora El Shaarawy pericoloso, ma Meret blocca

22' Occasione pericolosa per la Roma! El Shaarawy tira a giro! Palla fuori di poco

19' Nainggolan prova il cross basso dal fondo, ma Meret non ha problemi a bloccare

12' Grandi proteste per un rigore non concesso alla Spali Ammonito Everton Luiz

11' Tiro da lontano per Lazzari, nessun problema per il portiere giallorosso

9' Ammonito Strootman per un fallo su Mattiello

7' Punizione insidiosa di Silva, Meret para in presa bassa

4' Calcio di punizione per la Roma e giallo per Vicari

2' Spal in avanti, ma la difesa giallorossa allontana

INIZIA LA PARTITA, prima palla giocata dalla Spal

14.58 Squadre in campo

14.43 Monchi: "I giocatori che andranno in campo oggi sono forti. La nostra rosa è costruita per andare avanti nelle due competizioni, ma come tutte le squadre è migliorabile. Stiamo lavorando per questo"

14.33 Gerson: “Dobbiamo vincere, al Liverpool penseremo dopo”

14.25 Nainggolan: “Ancora ho un piccolo problema, c’è sangue intorno al nervo per questo non posso muovermi senza dolore. Ora lo sopporto".

14.16 La Roma torna a giocare a Ferrara dopo 36 anni

14.10 L'arrivo dei giocatori giallorossi allo stadio (twitter roma)

14.05 Le formazioni ufficiali di Spal - Roma

SPAL (3-5-2): 97 Meret; 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 Lazzari, 88 Grassi, 28 Schiattarella, 19 Kurtic, 14 Mattiello; 43 Paloschi, 7 Antenucci.

A disp.: 92 Marchegiani, 1 Gomis, 5 Simic, 21 Salamon, 15 Vaisanen, 24 Vitale, 18 Schiavon, 12 Konate, 85 Dramè, 77 Viviani, 25 Everton Luiz, 10 Floccari, 9 Bonazzoli.

All.: L. Semplici

ROMA (4-3-2-1): 1 Alisson; 25 Peres, 20 Fazio, 44 Manolas, 33 Silva; 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 6 Strootman; 92 El Shaarawy, 4 Nainggolan; 14 Schick.

A disp.: 28 Skorupski, 18 Lobont, 24 Florenzi, 5 Jesus, 13 Capradossi, 3 Luca Pellegrini, 30 Gerson, 16 De Rossi,

14.00 Eccoci collegati

Buona giornata cari lettori di VAVEL ITALIA e benvenuti alla diretta di SPAL- ROMA, il primo anticipo della 34° giornata. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live questo match. Restate con noi!

La partita di domani è fondamentale per entrambe le formazioni: da una parte la SPAL vuole tornare alla vittoria per staccarsi definitivamente dalla zona calda, dall'altra la Roma vuole conquistare i tre punti utili per a lotta al quarto posto.

Nonostante la semifinale di Champions col Liverpool sia alle porte, i giallorossi non devono perdere la concentrazione. Di Francesco cambierà qualcosa rispetto alla gara col Genoa. Torna a disposizione l’argentino Diego Perotti, fuori nelle ultime uscite. Il dubbio più grande riguarda Dzeko, out Kolarov.

Semplici conferma il 3-5-2.

Attenzione al caldo: difatti quest'oggi a Ferrara sono previsti 27°C. Arbitra Tagliavento

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Semplici: "Questo è il nostro intento, provare a ripetere le imprese con Inter e Juve. Proveremo con tutte le forze a conquistare il nono risultato utile consecutivo. Proprio questa serie positiva ci infonde convinzione ed autostima, fattori che saranno importantissimi da qui alla fine della stagione".

https://twitter.com/OfficialASRoma

Eusebio Di Francesco: "La Spal è una squadra molto organizzata che concede poco agli avversari. Dobbiamo concretizzare al meglio le occasioni perché sarà una partita difficile e delicata. Inoltre, sarà una delle prime gare col caldo e mi auguro di affrontarla nel miglior modo possibile sotto ogni punto di vista".

I CONVOCATI

Spal

PORTIERI: Gomis, Marchegiani, Meret.

DIFENSORI: Cionek, Felipe, Salamon, Simic, Vaisanen, Vicari.

CENTROCAPISTI: Dramè, Everton, Grassi, Konate, Kurtic, Lazzari, Mattiello, Schiattarella, Schiavon, Vitale, Viviani.

ATTACCANTI: Antenucci, Bonazzoli, Floccari, Paloschi

Roma

Alisson Becker

Bogdan Lobont

Lukasz Skorupski

Luca Pellegrini

Juan Jesus

Elio Capradossi

Federico Fazio

Alessandro Florenzi

Bruno Peres

Jonathan Silva

Kostas Manolas

Radja Nainggolan

Kevin Strootman

Lorenzo Pellegrini

Daniele De Rossi

Maxime Gonalons

Gerson

DiegoPerotti

Edin Dzeko

Patrik Schick

Cengiz Under

Mirko Antonucci

Stephan El Shaarawy

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): 97 Meret; 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 Lazzari, 88 Grassi , 28 Schiattarella, 19 Kurtic, 14 Mattiello; 43 Paloschi, 7 Antenucci.

A disp.: 92 Marchegiani, 1 Gomis, 15 Vaisanen, 24 Vitale, 18 Schiavon, 12 Konate, 85 Dramè, 77 Viviani, 25 Everton Luiz, 10 Floccari, 9 Bonazzoli.

All.: L. Semplici

INDISPONIBILI: 22 Borriello, 33 Costa, 5 Simic

DIFFIDATI: 29 Lazzari, 33 Costa, 21 Salamon

SQUALIFICATI: –

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 20 Fazio, 44 Manolas, 33 Silva; 6 Strootman, 16 De Rossi, 4 Nainggolan; 17 Ünder, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy.

A disp.: 28 Skorupski, 18 Lobont, 25 Peres, 5 Jesus, 13 Capradossi, 3 Luca Pellegrini, 30 Gerson, 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 14 Schick, 48 Antonucci, 8 Perotti.

All.: Di Francesco



INDISPONIBILI: 26 Karsdorp, 23 Defrel, 11 Kolarov

DIFFIDATI: 5 Jesus

SQUALIFICATI: –

Arbitro: Tagliavento di Terni

Assistenti: Meli e Vivenzi

IV Uomo: Calvarese

Var: Fabbri

Avar: Peretti

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Sono 31 i precedenti tra Spal e Roma con 10 vittorie dei ferraresi, 9 pareggi e 12 vittorie dei giallorossi.

18 i precedenti ufficiali a Ferrara tra le due formazioni con un bilancio di 10 successi biancazzurri, 4 vittorie dei giallorossi e 4 pareggi.

L’ ultima partita risale al 18 agosto 1982 in coppa Italia, con la gara vinta 1-0 dalla Roma.