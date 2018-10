Spal - Roma, tra sogni di salvezza e Champions League

La Champions League da una parte, quella futura da conquistare attraverso la lotta serrata con la Lazio e l'Inter e quella attuale a cui pensare con la trasferta di Anfield contro il Liverpool che incombe nelle menti dei calciatori; dall'altra il sogno salvezza, quello a cui gli spallini di mister Semplici continuano a credere con decisione ed abnegazione, aggrappandosi ad una striscia positiva di risultati che vede la formazione emiliana imbattuta da otto turni. Spal e Roma aprono al Paolo Mazza la trentatreesima giornata del massimo campionato italiano con l'intento di mantenere ancora vivi i rispettivi obiettivi stagionali: Semplici e Di Francesco chiedono gli ultimi sforzi ai propri giocatori, andando a caccia di un risultato positivo di fondamentale importanza per i rispettivi cammini.

Di Francesco a Trigoria - Foto As Roma Twitter

Otto, come detto, i risultati di fila con i quali la Spal di mister Semplici approccia alla sfida contro la Roma: due vittorie contro le dirette concorrenti per la salvezza e sei pareggi di fila, i quali hanno legittimato le ambizioni di permanenza in Serie A degli spallini. Dopo aver dato del filo da torcere a Napoli e Lazio, soccombendo, oltre che ad Inter e Juve, strappando due preziosissimi punti alle big del campionato, i padroni di casa vogliono ripetersi contro la Roma, provando a sfruttare quella fisiologica distrazione che condizionerà la gara dei capitolini ospiti. Già, perché nella testa della Roma sarà difficile mettere da parte l'impegno di martedì di Champions ad Anfield, motivo per il quale Di Francesco farà ruotare gran parte del suo organico andando a caccia di tutte le energie e motivazioni possibili.

Le ultime dai campi

Qualche dubbio di formazione per Semplici che conferma il solito terzetto difensivo composto da Cionek, Vicari e Felipe davanti a Meret. Lazzari e Mattiello sulle corsie laterali, mentre in mezzo qualche dubbio in più con i due ex atalantini Grassi e Kurtic che dovrebbero agire da mezzali, con uno tra Viviani e Schiattarella al centro. Paloschi, favorito su Floccari, al centro dell'attacco con Antenucci.

Diego Perotti - Foto As Roma Twitter

Qualche cambio invece nella Roma, con Di Francesco che in difesa dovrebbe confermare Manolas e Fazio davanti ad Alisson, mentre sulle corsie laterali Bruno Peres e Florenzi si contendono un posto a destra, mentre Kolarov, non convocato, lascia spazio a Jonathan Silva. Pellegrini al posto di Strootman in mediana, con De Rossi favorito su Gonalons al centro e Nainggolan sul centro sinistra. Under o El Shaarawy sulla destra in attacco, con Schick centravanti ed il rientrante Perotti dalla parte opposta.

Le probabili formazioni

Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Grassi, Mattiello; Antenucci, Paloschi. All.: Leonardo Semplici.

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Jonathan Silva; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Under, Schick, Perotti. All.: Eusebio Di Francesco.