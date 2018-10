Serie A: le formazioni ufficiali di SPAL-Roma

Eusebio Di Francesco stravolge l'assetto tattico della Roma in vista dell'imminente match contro la SPAL. Pensando al Liverpool, l'ex tecnico del Sassuolo ha sciolto le riserve, schierando un undici rimaneggiato ma interessante. Davanti ad Alisson, saranno Fazio e Manolas i centrali, mentre sulle fasce agiranno Bruno Peres e la sorpresa di giornata Jonathan Silva, schierato titolare al posto di Kolarov ed all'esordio in campionato. Nessuna sorpresa a centrocampo, dove Gonalons viene affiancato da Strootman e Pellegrini. In avanti, invece, panchina per Edin Dzeko: sarà Schick la prima punta. Dietro di lui, in un 4-2-3-1 abbastanza equilibrato, El Shaarawy e Nainggolan.

Consueto 3-5-2 per i padroni di casa, disposizione tattica in cui saranno Antenucci e Paloschi i riferimenti offensivi. Meret in porta, protetto dal terzetto di centrali Vicari-Felipe-Cionek. Chiavi del centrocampo affidate ad Everton Luiz, sostenuto dalle mezz'ali Kurtic e Schiattarella. I fluidificanti scelti dal Leonardo Semplici sono invece Lazzari e Mattiello.

DI SEGUITO LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SPAL-ROMA:

SPAL (3-5-2): Meret; Vicari, Felipe, Thiago Cionek; Lazzari, Kurtic, Everton Luiz, Schiattarella, Mattiello; Antenucci, Paloschi.

Roma (4-3-2-1): Alisson; Peres, Fazio, Manolas, Silva; Pellegrini, Gonalons, Strootman; Nainggolan, El Shaarawy; Schick.