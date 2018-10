Sampdoria, Giampaolo in conferenza: "Da qui alla fine saranno cinque gare difficilissime"

Giampaolo ha da poco concluso la conferenza stampa in vista dell'importante sfida contro la Lazio. Andiamo a sentire le sue parole!

Una partita difficile contro i biancocelesti di Inzaghi: "La terza partita in sette giorni è dispendiosa anche perchè adesso ha iniziato a far caldo. La Lazio è un avversario forte, lo sostengo da un po', è la squadra che ha giocato forse più partite. L'avversario è difficile da affrontare e sta facendo un campionato straordinario. Cambierò qualcosa e cercherò di attingere energie nervose per essere sempre competitivi. La Lazio è una squadra forte. E' una squadra fisica, ha individualità. Questo non significa che la Samp non vada a giocarsela. L'avversario è di valore, c'è poco da girarci attorno".

Mercoledì la Sampdoria ha vinto in extremis contro il Bologna, anche domani servirà un successo per tenersi agganciata al treno per l’Europa League: "Quello che è importante per noi è alimentare il nostro sogno. Siamo lì ed è già un risultato straordinario perché siamo qui a giocarci un posto che conta. L’unica cosa a cui dovrà fare attenzione è scegliere i migliori. A cinque partite dalla fine non possiamo pensare ai punti deboli, a cosa ha fatto l’avversario: bisogna giocarsela al meglio contro tutti, saranno cinque partite difficilissime ed è un discorso che vale per tutte le squadre. È un bene che sia così, per questo motivo le partite dovranno essere giocate tutte al cento per cento. Tutto il resto non conta, si possono fare risultati eclatanti contro squadre impossibili e bucare l’impegno con una squadra più facile".

In chiusura Giampaolo ha parlato di Strinic: "Si gioca domani contro la Lazio, ha fatto una buona partita sul piano tecnico, l’ho visto più sereno e consapevole. Non mi facevo scrupoli a far giocare il ragazzo per la situazione contrattuale particolare. Siccome ha fatto bene contro il Bologna, penso possa fare bene anche domani. Nella gestione della palla non penso esistano terzini migliori di lui, quando però sei distratto da altro è possibile essere condizionati. Comunque domani giocherà".