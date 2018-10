Serie A - Le formazioni ufficiali delle gare pomeridiane

Serie A in campo anche in questo penultimo weekend del mese di aprile. Siamo arrivati al rush finale della stagione in Italia, con competizioni aperte in ogni zona della classifica, per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Ovviamente anche questa giornata sarà fondamentale e fra poco, dalle 15 in poi, scenderanno in campo quattro gare: andiamo a scoprire le scelte di tutti gli allenatori nelle rispettive sfide.

Atalanta-Torino

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gomez. All. Gasperini

Torino (3-4-1-2): Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; Bonifazi, Acquah, Rincon, Ansaldi; Ljajic; Edera, Belotti. All. Mazzarri

Chievo-Inter

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Inglese, Pucciarelli. All. Maran

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Karamoah, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Lazio-Sampdoria

Lazio (3-5-2): Strakosha; Caçeres, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. All. Inzaghi

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Andesen, Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Duvàn Zapata. All. Giampaolo

Udinese-Crotone

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Barak, Ali Adnan; Maxi Lopez, Lasagna. All. Oddo

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Rohdén; Trotta, Simy, Nalini. All. Zenga