Atalanta-Torino, la Dea vuole i 3 punti per l'Europa. Il Toro ci crede e vuole tentare l'impresa

Allo stadio "Atleti Azzurri d'Italia" scendono in campo Atalanta e Torino per la 34esima giornata del campionato di Serie A 2017/18. Le due squadre sono in un ottimo stato di forma, reduci entrambi da buone prestazioni nella precedente giornata.

Un match fondamentale per tutte e due le squadre: la dea, in caso di vittoria, raggiungerebbe il sesto posto a pari punti col Milan, che dovrà ospitare il 13 Maggio nella penultima giornata. I 3 punti sarebbero fondamentali anche per distaccarsi dalle altre inseguitrici come Fiorentina e Sampdoria, sfruttando le situazioni sfavorevoli delle due squadre. La viola, ieri sera, è uscita sconfitta dal Mapei Stadium, grazie ad un Sassuolo che sta ritrovando la giusta strada. Per quanto riguarda la squadra allenata da Giampaolo, i blucerchiati dovranno vedersela con la Lazio di Simone Inzaghi che, all'Olimpico, poche volte non è riuscita a guadagnare i 3 punti.

La Dea è reduce da un 3-0 in casa del Benevento, campo non semplice a causa del calore dei tifosi "stregoni" che supportano la squadra per tutti i 90' di gioco. Tuttavia, la squadra allenata da Gasperini, maestro di calcio e genio della tattica, ha disputato una grande gara. Gli orobici hanno espresso un bel calcio, veloce, chiaro e dinamico, grazie all'ex tecnico del Genoa che ha saputo sfruttare non solo le qualità dei più " vecchi", ma anche quelle dei giovani provenienti dal vivaio bergamasco.

Occhio, però, al Torino di Mazzarri che ha totalmente cambiato le idee di gioco, da quando è arrivato in granata. Il Toro è reduce da un ottimo pareggio per 1-1 contro il Milan di Gattuso. I granata hanno giocato una partita di spessore, unendo quantità e qualità. Due fattori riassemblati grazie all'ex Watford Walter Mazzarri che, da buon allenatore, ha riportato il morale della tifoseria torinese alle stelle e che ora, come non mai, crede nel sesto posto distante 7 punti. Il distacco, sembra ormai penalizzare gli uomini di Mazzarri. Tuttavia, come ha già affermato il tecnico di San Vincenzo, la matematica non ha ancora condannato la sua squadra ed è possibile crederci ancora.

A partire da questo pomeriggio contro un'Atalanta che il tecnico granata ha definito "una delle squadre più forti del campionato". Il Toro, però, ha già dimostrato di saper giocare in maniera eccellente determinate partite, mostrando delle chiare idee di gioco, sfruttando le corsie laterali, in particolare la zona alta di sinistra e di destra, dove Iago Falque, oggi assente per problemi fisici, e un rivitalizzato Ljajic fanno davvero male alle difese avversarie.

Insomma, una partita da non perdere assolutamente e che offrirà, come sempre, tanto spettacolo e bel calcio di due squadre che lottano per un posto in Europa.