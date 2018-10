Serie A, le formazioni ufficiali di Cagliari - Bologna

Tutto pronto per l'anticipo della mezza della trentatreesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Alla Sardegna Arena il Cagliari di Diego Lopez va a caccia di una fondamentale vittoria in ottica salvezza ospitando sull'isola il Bologna di Roberto Donadoni, oramai salvo e senza particolari velleità di classifica. Sardi che sono reduci da quattro sconfitte ed una sola vittoria nelle ultime cinque gare, mentre i felsinei soprattutto lontano dal Dall'Ara sembrano aver tirato i remi in barca, perdendo nelle ultime due trasferte di misura a Crotone e a Genova contro la Sampdoria. Quando manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione.

Tutto confermato per mister Lopez, che sceglie Sau accanto a Pavoletti di punta. Ionita e Barella ai lati di Cigarini in mediana, mentre Faragò e Padoin saranno gli esterni di centrocampo. Pisacane, Ceppitelli e Castan in difesa davanti a Cragno.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Cigarini, Padoin; Sau, Pavoletti. All: Lopez.

Risponde Donadoni con il 3-5-2 dove Verdi sarà la spalla di Palacio in attacco. Gonzalez Romagnoli e De Maio in difesa davanti a Mirante, Poli e Dzemaili a fare da alfieri di Crisetig in mediana, Orsolini e Masina gli esterni di centrocampo.

Bologna (3-5-2): Mirante; Gonzalez, Romagnoli, De Maio; Orsolini, Poli, Crisetig, Dzemaili, Masina; Verdi, Palacio.