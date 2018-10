Serie A, Juventus - Napoli: Sfida di fuoco per agguantare lo scudetto

La Juventus dovrà reagire allo scivolone di Crotone e ha l’imperativo di farlo stasera, contro il Napoli. La lotta tra le due squadre si è infiammata durante la prima parte della seconda metà di stagione di questa Serie A, con i bianconeri che sono riusciti ad ottenere un buon distacco dal Napoli facendo così iniziare un inseguimento che potrebbe avere una svolta decisiva oggi. All'andata gli uomini di Allegri hanno subito concretizzato la prima occasione buona della partita, facendo segnare a Higuain il goal dell'ex, grazie a cui la Juventus si è assicurata 3 punti importantissimi in ottica scudetto.

Partenopei che vengono da una bella vittoria contro l’Udinese, a seguito di un pareggio a reti bianche con il Milan. Maurizio Sarri sa che sconfiggere la Vecchia Signora non sarà facile. L’ex tecnico dell'Empoli quasi sicuramente sfrutterà le abilità di Mertens nello scoppiettante tridente d’attacco, seguito da Insigne e Callejon. A centrocampo ci sarà Hamsik insieme ad Allan e Jorginho. Per quanto riguarda la difesa, Sarri ritrova lo squalificato Koulibaly e potrà contare nel reparto arretrato al completo, eccetto ovviamente Ghoulam ancora out dopo il brutto infortunio alla rotula riscontrato in allenamento.

Juve che che può e deve ripetere la bella prestazione dell’andata. Allegri quindi potrebbe proporre il solito 4-2-3-1. In attacco Dybala e Higuain, accompagnati da Douglas Costa a destra mentre a sinistra non è da escludere la presenza di Matuidi. A centrocampo Pjanic e Khedira mentre sulla fascia destra potrebbe esserci l’inserimento di Howedes, a dare il cambio a De Sciglio infortunato. I bianconeri fin qui hanno fatto una grande stagione, sporcata per ora, solo dalla cocente eliminazione in Champions League. La compagine di Max Allegri dovrà sfruttare il fattore Allianz Stadium, per colpire e affondare l'armata Partenopea.

La gara si giocherà stasera alle 20.45, ora italiana, all’Allianz Stadium di Torino. Sarà diretta dal sig. Gianluca Rocchi.