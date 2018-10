Verso Lazio-Sampdoria: destini che s'incrociano

Incroci europei allo Stadio Olimpico di Roma. La Società Sportiva Lazio di Simone Inzaghi ospiterà l'Unione Calcio Sampdoria, in una sfida dal retrogusto europeo. La compagine di Marco Giampaolo è in piena lotta per l'Europa League e vuole risalire la china, mentre quella di casa deve difendere il quarto posto dalle grinfie dell'Inter.

PAROLO E STRAKOSHA CI SARANNO

Avevano destato preoccupazione, almeno inizialmente, le condizioni di due totem della squadra capitolina. Marco Parolo e Thomas Strakosha saranno della partita, nonostante gli acciacchi. Il centrocampista di gallarate ha smaltito il fastidio muscolare che lo aveva costretto al forfait nel riscaldamento del match poi vinto a Firenze, mentre il portiere albanese stringerà i denti e sopporterà il dolore alla gamba che si trascina dietro dal derby. Alessandro Murgia e Luis Alberto saranno squalificati. Il prodotto del vivaio bianco celeste è stato espulso al Franchi, mentre l'iberico è stato ammonito (sempre contro i gigliati) ed era gravato della diffida.

L'esultanza di Luis Alberto. Foto prelevata dal Profilo Facebook Ufficiale della S.S Lazio.

INZAGHI CON IL MIGLIOR 11 POSSIBILE

Come detto poc'anzi, mancherà Luis Alberto per squalifica. Peserà sicuramente la sua assenza, ma Inzaghi potrà contare su un Felipe Anderson in forma smagliante. Per il resto, l'undici che scenderà in campo contro i blucerchiati sarà il migliore possibile. In porta ci sarà Strakosha, in difesa tornerà Stefan Radu dalla squalifica e completerà il reparto assieme a Stefan De Vrij (a Firenze ha giocato solo una manciata di minuti) e Luiz Felipe. Il tornante di destra sarà ancora Adam Marusic, dato che Patric è out e Dusan Basta non è ancora al 100% della condizione atletica, mentre a sinistra tornerà dal primo minuto Senad Lulic. In mezzo, confermatissimi Lucas Leiva e Sergej Milinkovic-Savic. A completerà il reparto ci sarà verosimilmente Parolo. Il centrocampista ex Parma è recuperato e dovrebbe partire dall'inizio, ma in caso di forfait è pronto l'inserimento di Jordan Lukaku, con Lulic che verrebbe traslato nel ruolo di mezz'ala. In attacco, Felipe Anderson affiancherà Ciro Immobile, che sconfigge ancora una volta la concorrenza di Felipe Caicedo.

PROBABILE FORMAZIONE - LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Anderson, Immobile.