Serie A - La Lazio demolisce la Sampdoria: 4-0 all'Olimpico

NOT : STADIO OLIMPICO INCONTRO VALIDO PER LA TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA DI SERIE A

Nel match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A la Lazio batte 4-0 la Sampdoria e riaggancia al terzo posto la Roma. Succede quasi tutto nella prima frazione di gioco con la squadra di casa che, nel giro di dieci minuti, va prima in vantaggio con Milinkovic-Savic e poi raddoppia con De Vrij. Nella ripresa ritmi più bassi ma nel finale arriva la doppietta di Ciro Immobile che tocca quota 29 reti in campionato.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 3-5-1-1 per la Lazio con Felipe Anderson a supporto di Immobile mentre la Sampdoria risponde col 4-3-1-2 con Ramirez dietro la coppia d'attacco composta da Caprari e Zapata.

Ritmi blandi in avvio di gara, la Lazio prova a fare la partita, tenendo il possesso palla, mentre la Sampdoria aspetta chiudendo ogni spazio. La prima emozione del match arriva al 19' ma è un cambio forzato per la Lazio, con Lukaku che prende il posto dell'acciaccato Parolo. Al 24' prima chance della partita ed è per i padroni di casa. Lucas Leiva, sugli sviluppi di un cross di Milinkovic, colpisce di testa ma non inquadra la porta. Poco dopo, però, sblocca la situazione la Lazio con Milinkovic che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, insacca di testa in tuffo, 1-0.

Gli ospiti accusano il colpo e al 35' la Lazio sfiora il raddoppio con Lucas Leiva che raccoglie un pallone al limite e calcia quasi a botta sicura ma Ferrari salva in maniera provvidenziale. Centoventi secondi più tardi Lazio ancora ad un passo dal raddoppio, Felipe Anderson entra in area e calcia ma Viviano respinge. Sul pallone arriva Immobile che batte da posizione defilata ma Viviano risponde ancora presente salvando i suoi. Al 42' altra chance per la compagine laziale con Marusic che calcia col destro dal limite ma Viviano si distende e mette in angolo. Sugli sviluppi del corner arriva lo strameritato raddoppio della Lazio con De Vrij che di testa insacca, 2-0 e prima frazione agli archivi.

La ripresa si apre con la Lazio pericolosa. Milinkovic calcia dalla distanza ma Viviano risponde in tuffo. La risposta della Sampdoria arriva al 53' con Zapata che entra in area e incrocia col destro, la sfera esce di pochissimo. Giampaolo cerca forze nuove dalla panchina ed inserisce Kownacki per Caprari e Quagliarella al posto dell'acciaccato Zapata. I ritmi sono più bassi rispetto alla prima frazione ma la Sampdoria al 62' torna a farsi vedere con Kownacki che prova dal limite ma Strakosha risponde presente. La Lazio controlla e al 68' torna a bussare dalle parti di Viviano con una punizione dal limite di Felipe Anderson che termina alta non di molto.

Poco dopo Lazio vicina al tris con Caceres che, sugli sviluppi di un cross dalla destra, colpisce di testa mandando fuori di nulla. Al minuto 85', però, arriva il tris. Immobile, su cross di Milinkovic, insacca da due passi. Non è finita qui perché poco dopo arriva la doppietta per l'attaccante bianco-celeste che entra in area e col destro fredda Viviano, 4-0 e fischio finale. La Lazio demolisce la Sampdoria e riaggancia la Roma al terzo posto.