Milan, stagione finita per Biglia: l'argentino rischia anche il mondiale

Piove sul bagnato in casa Milan: stagione finita per Lucas Biglia. L'argentino, nel corso nel match perso ieri contro il Benevento, ha riportato un forte trauma lombare, in particolare la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari.

Il centrocampista rossonero effettuerà esami strumentali più specifici tra oggi e domani. Biglia dovrebbe stare fermo per più di un mese, dunque stagione finita ed out per la finale di Coppa Italia del nove maggio contro la Juventus. Per l'ex Lazio è a rischio anche la partecipazione ai Mondiali in programma a giugno.

IL COMUNICATO UFFICIALE

AC Milan comunica che Lucas Biglia, a seguito di uno scontro di gioco durante Milan-Benevento di sabato sera a San Siro, ha riportato un forte trauma lombare. Il giocatore è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari. Nei prossimi giorni, completate tutte le valutazioni del caso, potrà essere formulata una prognosi dettagliata.

In casa Milan sembra non esserci davvero fine al peggio: oltre alla clamorosa sconfitta casalinga contro il Benevento che rischia di compromettere anche la semplice qualificazione in Europa League, Gattuso dovrà fare a meno di Biglia.