Roma, vittoria di carattere contro la SPAL. Ora la testa alla Champions

Nell’anticipo della 34^ giornata di A la Roma ha espugnato con un netto 3-0 il campo della SPAL, risultato firmato da un autogol di Vicari e dalle reti di Nainggolan e Schick. Niente testa già al Liverpool per i giocatori di Di Francesco in un caldo pomeriggio di Ferrara.

Ottima prova dei giallorossi che hanno vinto contro una formazione imbattuta dal 18 febbraio. La squadra capitolina resta terza in classifica con 67 punti, aspettando le gare di Lazio e Inter in campo oggi rispettivamente contro la Sampdoria all’Olimpico e il Chievo al Bentegodi.

LA PARTITA

La Roma ha giocato un'ottima partita, forse a livello tattico la migliore della stagione. Pressing alto, possesso palla e supremazia territoriale per tutti i 90 minuti. La Spal è sembrata sulle gambe fin dalle prime battute di gioco. I giallorossi hanno gestito talmente bene il match che hanno potuto rispamiare energie per l'andata della semifinale di Champions.

Di Francesco ha tenuto a riposo i titolari Florenzi, Jesus, Kolarov, De Rossi, Under e Dzeko. La Roma ha preso subito le redini della partita, ma il gol è arrivato solamente al minuto 33 (autogol di Vicari ndr). Nel secondo tempo è arrivato il raddoppio di Nainggolan e dopo 15’ la prima gioia di Schick, di testa, su cross di Pellegrini.

Bene il ceco che finalmente ha segnato il primo gol in giallorosso in campionato ed ha spezzato un digiuno lungo un anno. Buona prestazione anche di Strootman, autore di una prova di sostanza. Bene anche il centrocampo con Gonalons.

CONCLUSIONI

Sei punti e 5 gol in 4 giorni. La Roma può sorridere di fronte a questi risultati che danno un'importante iniezione di fiducia in vista dell’andata delle semifinali di Champions in programma martedì sera ad Anfield. Salah affronta per la prima volta da ex la formazione giallorossa, che ha lasciato l’estate scorsa per indossare la maglia del Liverpool.

La Roma arriva a questo impegno sicura, leggera e con le idee chiare. I giallorossi fisicamente stanno bene e andranno in Inghilterra per giocarsela.