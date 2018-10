Sampdoria, Giampaolo: "Lazio con una marcia in più"

Un brutto KO per la Sampdoria all'Olimpico nella 34esima giornata di Serie A. S'impone la Lazio per 4-0, in una gara senza storie già dal primo tempo, perlomeno nel risultato. I biancocelesti si sono mostrati in tutta la loro brillantezza tecnica ed hanno travolto completamente gli avversari, nonostante una prestazione inizialmente non semplicissima. Dopo la marcatura di Milinkovic-Savic però è stato tutto più facile, ed in seguito De Vrij ed il solito Immobile (doppietta) hanno portato ad un parziale enorme. Si trovano quindi ora fuori dalla zona che garantirebbe l'accesso all'Europa League i genovesi, che non hanno sfruttato una giornata non proprio positiva della maggioranza delle contendenti.

Dopo la sfida ha detto la sua il tecnico sconfitto, Marco Giampaolo, ai microfoni di Rai Due e come riportato da TuttoMercatoWeb. Adesso dopo la vittoria contemporanea dell'Atalanta sembra che sia un po' più lontana l'Europa rispetto a prima di questo turno: "Facciamo la corsa su noi stessi, sapevamo che era una partita difficile. C'è ancora lotta, mi dispiace aver subito quattro gol che a mio avviso sono troppi. Il risultato è bugiardo ma la Lazio ha una marcia in più, abbiamo provato a far punti ma ci sono le differenze".

Infine, la squadra sembra abbia un grosso problema di personalità in trasferta e c'è stata un'esclusione che ha fatto discutere: "Lo score delle partite in casa è stato sicuramente migliore e siamo a tre punti dal Milan, la cosa importante è rimanere lì con la possibilità di raggiungere un obiettivo straordinario. L'esclusione di Quagliarella? Nelle ultime quattro dovrà essere il giocatore determinate, oggi non era la partita di Fabio che dovrà essere brillante nelle prossime".