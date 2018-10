Serie  A - Udinese e Crotone potrebbero giocarsi la salvezza in 90'

Match point salvezza per l'Udinese quest'oggi alle 15. Allo Stado Friuli (Dacia Arena) i bianconeri si giocano tutto contro il Crotone terzultimo in classifica e distante cinque punti. Calcolando poi che le zebrette vengono da dieci sconfitte consecutive (record negativo della loro storia), il match assume i contorni ancor di più della sfida da ultima spiaggia, con Oddo che, in caso di mancata vittoria, sarebbe il primo a pagare, con un esonero.

Gino Pozzo in settimana è stato chiaro, alla vittoria non ci sono alternative e, nel caso la squadra abbia deciso di mollare e di andare in Serie B perdendole tutte, non sarà lasciato andare via nessun giocatore verso lidi più prestigiosi. La situazione è bollente, potrebbe raffredarsi momentaneamente con un successo oggi che vorrebbe dire salvezza, ma davanti non c'è un avversario semplice.

Il Crotone, come l'anno scorso, sta dando tutto per cercare di bissare il miracolo. C'è un Falcinelli in meno, i suoi gol sarebbero serviti tantissimo, ma non mancano grinta e cuore, con Simy che sta facendo del suo meglio per mettere a segno i gol salvezza. Contro il Bologna sono tornati i tre punti, con il Genoa una sconfitta immeritata e poi un punto contro la Juventus prima. La squadra di Zenga non si disunisce e dà tutto per cercare di ottenere quella che sarebbe una seconda impresa, al netto delle assenze e dei problemi in rosa.

Le ultime

Oddo riavrà a disposizione Hallfredsson, che ha scontato il turno di squalifica e Behrami, al rientro da un infortunio. Da capire lo stato di forma di Lasagna e Stryger Larsen, che avevano avuto problemi di minore entità. Potrebbero non partire dal primo minuto per il gran caldo che ha improvvisamente investito l'Italia. In mezzo Barak e Jankto, con sulle fasce Alì Adnan e il vincitore del ballottaggio tra Zampano e Widmer, con l'ex Pescara favorito.

In avanti Maxi Lopez sarà affiancato da uno tra De Paul e Lasagna. Il primo è favorito, ma non è assolutamente da escludere che venga rischiato subito KL15. Dietro Nuytinck sta collezionando errori su errori, quindi non è da escludere che Larsen venga rischiato in ogni caso.

Con una vittoria la squadra di Zenga potrebbe andare al quartultimo posto, le motivazioni dunque ci sono tutte. Assenti Budimir, Benali e, all'ultima ora, Crociata. In avanti dunque Simy, Trotta e Ricci. In mezzo confermati Barberis, Mandragora e Stoian mezzala, la più grande novità di quest'ultimo periodo.

I convocati

Udinese

Portieri: Bizzarri, Borsellini, Scuffet

Difensori: Alì Adnan, Danilo, Nuytinck, Pezzella, Samir, Stryger Larsen, Widmer, Zampano

Centrocampisti: Balic, Barak, Behrami, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto, Pontisso

Attaccanti: Lasagna, Maxi Lopez, Perica

Crotone

1 Cordaz 3 Festa, 5 Stoian, 6 Rohden, 7 Ceccherini, 9 Nalini, 10 Barberis, 11 Ricci, 13 Izco, 19 Diaby, 20 Pavlovic, 21 Zanellato, 23 Capuano, 29 Trotta, 31 Sampirisi, 32 Tumminello, 34 Simić, 38 Mandragora, 37 Faraoni, 78 Viscovo, 87 Martella, 93 Ajeti, 99

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Zampano, Barak, Behrami, Jankto, Adnan; Lasagna, Maxi Lopez.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian; Ricci, Simy, Trotta.