Udinese-Crotone 1-2, Lasagna non basta a Oddo: Simy e Faraoni ribaltano tutto

SCORE : 5' Lasagna (U), 7' Simy (C), 86' Faraoni (C).

Colpo salvezza per il Crotone di Zenga che ribalta il vantaggio iniziale di Lasagna e si prende tre punti pesantissimi alla Dacia Arena di Udine. Per Oddo sono undici k.o. di fila e non è detto che la prossima settimana ci sia ancora lui sulla panchina bianconera. Simy e l'ex di giornata Faraoni lo condannano a un'altra sconfitta pesantissima

Gara da subito molto divertente alla Dacia Arena, con ritmi alti e le due squadre che non si risparmiano. Il primo scossone alla partita è della squadra di Oddo dopo appena 5 minuti. Maxi Lopez si stacca dall'area di rigore e lavora un pallone che poi mette all'altezza del dischetto. Lì c'è Lasagna che spalle alla porta uncina il pallone con il destro e poi in mezza girata sinistra infila la porta di Cordaz all'angolino. Neanche il tempo di gustarsi la gioia del vantaggio per l'Udinese che il Crotone raddrizza la situazione. In ripartenza Nalini fugge a sinistra e mette in mezzo un pallone su cui si avventa Simi.

L'attaccante di Zenga è bravo a prendere il tempo al diretto marcatore e con un tocco di punta a mettere alle spalle di Bizzarri. Partita che continua su buoni ritmi e in cui è l'Udinese a fare qualcosa in più, senza però creare clamorose opportunità da gol. In successione ci provano Barak, ancora Lasagna, ma in entrambi i casi la difesa del Crotone chiude in calcio d'angolo. Nel finale ci prova anche Danilo con un colpo di testa da calcio d'angolo che però finisce alto sopra la traversa.

Piano piano nella ripresa subentra nelle due squadre la paura di sbagliare e di subire un gol che potrebbe essere molto complicato da rimontare. I ritmi si mantengono buoni, ma le occasioni scarseggiano. Il più vivo in casa Udinese è il solito Lasagna che al 20' della ripresa ci prova con un bel collo esterno sinistro su un pallone che rimbalza sul limite destro dell'area di rigore. Cordaz è attento e mette in calcio d'angolo.

A pochi minuti dalla fine, poi, ecco l'episodio che gira la gara e forse il finale di stagione di entrambe le squadre. Simy riceve spalle alla porta al limite dell'area, si gira e calcia. Samir si mette sulla traiettoria per respingere il pallone, ma il suo tentativo favorisce Faraoni che da posizione defilata trova comunque il modo di mettere il pallone in porta. Gli ultimi minuti vedono l'Udinese tutta in avanti, ma non succede più nulla. Il Crotone festeggia, l'Udinese non sa più fare punti.