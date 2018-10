Serie A - Il punto sulla lotta salvezza

Stiamo assistendo sicuramente a uno dei campionati più competitivi degli ultimi anni, sotto ogni punto di vista. Quest'anno possiamo avere la fortuna di osservare tre lotte molto combattute, per tre diversi obbiettivi: quella per lo scudetto in primis, seguita da quella per l'Europa e infine la lotta salvezza. Napoli e Juventus dopo la gara di ieri hanno acceso ancora di più lo scontro che va avanti da anni, con i partenopei che sono riusciti ad accorciare sui bianconeri dopo la vittoria allo Juventus Stadium. Ora per le due concorrenti sarà calendario di fuoco, con la Vecchia Signora che dovrà affrontare prima l'Inter e poi la Roma, mentre il Napoli dovrà fronteggiarsi con la Fiorentina prima e con il Torino poi.

Discorso salvezza

Non cercare di sprofondare nella zona rossa non è mai facile, e quest'anno molte delle squadre di Serie A, rischiano di cadere verso la Serie B. Prima su tutte lo sfortunato Benevento, protagonista di una stagione da record - in negativo - che li ha portati all'ultimo posto a soli 17 punti. Situazione che non cambia più di tanto un po' di punti più sopra delle streghe, con Hellas e Spal costrette ad inseguire Crotone, Chievo e Udinese, tutte posizionate vicine tra loro in un blocco unico.

All'appello non manca il Cagliari che tuttavia attualmente sembra avere mezzo piede fuori dalla red line, a quota 33 così come l'Udinese. In caso di un'ipotetica salvezza le due squadre, l'anno prossimo, dovranno meditare su questa stagione fatta di alti e bassi in cui entrambe le formazioni non sono mai riuscite ad esprimere a pieno le proprie qualità. Sardi che saranno ospiti della Sampdoria nel prossimo turno di campionato, mentre i Friulani faranno tappa a Benevento, dove i bianconeri cercheranno sicuramente di trovare i 3 punti. Le due squadre non potranno concedere passi falsi, e ottenere i 3 punti dovrà essere la priorità al fine di riuscire nell'obbiettivo salvezza.

Male quest'anno anche il Chievo, a quota 31 a pari punti col Crotone. Entrambe le squadre rischiano, e non poco, specialmente con questa Spal che nonostante la sconfitta di Roma, sembra essere in un buono stato di forma. Clivensi che non possono permettersi passi falsi, così come i pitagorici, che vedono a pochi punti da loro gli spallini, pronti a scalare la classifica una volta per tutte. I Ferraresi dunque, inseguiranno fino all'ultimo e per distaccarsi definitivamente dalla zona retrocessione, avranno a disposizione ben due scontri diretti, prima contro l'Hellas e poi contro il Benevento.

E' stata fino ad ora una stagione ricca di emozioni, ma la svolta sarà in queste cocenti ultime settimane in cui la scamperà solo chi avrà la voglia più grande di rimanere in questa imprevedibile Serie A.