Serie B - L'Empoli è uno spettacolo: 2-4 a Frosinone e Serie A ad un passo

NOT : STADIO BENITO STIRPE INCONTRO VALIDO PER LA TRENTASETTESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE B

Nel match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B ennesimo show dell'Empoli che vince 4-2 in casa del Frosinone e si avvicina sempre più alla promozione in Serie A. Sfida bellissima con i padroni di casa che passano con Ciano, dopo 50 secondi, ma è nella ripresa che accade di tutto con l'Empoli che pareggia con Krunic ma i padroni di casa tornano ancora avanti con una perla di Ciano. La squadra toscana aumenta il numero di giri e pareggia con Di Lorenzo ma è solo l'inizio della rimonta che si conclude a dieci dalla fine con Caputo. Nel finale arriva anche il punto esclamativa di Lollo che proietta l'Empoli ad un passo dalla Serie B. Ai toscani, infatti, basterà vincere la prossima partita contro il Novara per festeggiare mentre il Frosinone scivola al quarto posto con 62 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Frosinone con Ciano e Dionisi a formare il tandem offensivo mentre l'Empoli risponde col 4-3-1-2 con Zajc a supporto di Donnarumma e Caputo.

Parte a razzo il Frosinone che dopo cinquanta secondi passa in vantaggio con Ciano che insacca con un preciso mancino dai sedici metri. L'Empoli reagisce subito e al minuto 11 va vicino al pareggio con Donnarumma che, sugli sviluppi di un cross da destra, colpisce di testa in tuffo ma manda a lato di poco. Al 18' altra chance per i toscani con Zajc che prova col destro da fuori, palla che esce ma non di molto. I ciociari, però, non stanno a guardare e al 24' vanno ad un passo dal raddoppio con Crivello che raccoglie un pallone vagante al limite e calcia col mancino ma Gabriel salva i suoi con un miracolo. Dopo un'emozionante prima mezz'ora i ritmi si abbassano con il passare dei minuti e la prima frazione scivola via senza emozioni.

La ripresa si apre col botto perché al 49' l'Empoli pareggia con Krunic che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, insacca di testa da pochi metri, 1-1. La gioia degli ospiti dura poco perché al 52' torna avanti il Frosinone con uno straordinario gol di Ciano che con un mancino dai trenta metri infila il pallone nel sette, 2-1. Immediata la reazione dei toscani che al 60' vanno ad un passo dal pareggio con Donnarumma che, servito da Caputo, si presenta davanti a Vigorito ma l'estremo ciociaro salva tutto.

Passano sessanta secondi e al 61' arriva il pareggio degli ospiti con Di Lorenzo che, sugli sviluppi di un corner, insacca di testa. I ciociari accusano il colpo, Longo getta nella mischia Citro e Beghetto per Dionisi e Crivello e al 76' i padroni di casa hanno un sussulto con Paganini che calcia col destro da buona posizione ma manda alto di poco. Su capovolgimento di fronte Empoli ad un passo dal terzo gol con Di Lorenzo che mette al centro per il piatto destro di Caputo che termina a lato di nulla. Passano solo sessanta secondi e arriva il tris dell'Empoli con Caputo che, servito da Zajc batte con un diagonale destro Vigorito, 2-3. Nel finale entra anche Soddimo nel Frosinone ma al 92' la chiude l'Empoli con il neo entrato Lollo che supera Vigorito con un pallonetto, 2-4 e fischio finale. Al Benito Stirpe trionfa l'Empoli, la Serie A è un passo per i toscani.