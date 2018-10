Marchisio carica la Juventus: "Il finale lo decidiamo noi"

"Noi non siamo quelli che vivono a testa bassa, noi siamo la Juventus. Tutti insieme Fino alla Fine non è solo uno slogan ma il nostro modo di vivere. La verità è che il finale lo decidiamo ancora noi...dimostriamolo Juventus". Queste le parole su Twitter di Claudio Marchisio, centrocampista bianconero costretto ad osservare dalla panchina il cammino a tratti zoppicante della rosa in cui è nato calcisticamente. Nonostante le moltissime assenze dall'undici titolare, il Principino non smette di vestire il ruolo di uomo-simbolo della rosa, diventando il primo a suonare la carica.

Non che la Juventus abbia bisogno di tali dichiarazioni di guerra, sia chiaro, ma le parole della mezz'ala juventina non fanno che compattare un ambiente scosso dalla sconfitta casalinga subita dal Napoli e a conclusione di un match giocato davvero male. Ora i bianconeri devono invertire subito il trend, andando a vincere le ultime quattro sfide per far fruttare al meglio il punto di vantaggio che la Juventus continua ad avere sul Napoli.