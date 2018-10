Juventus, lesione al bicipite femorale per Chiellini

Non è un buon momento per i difensori della Juventus. Prima l'infortunio di De Sciglio al Bernabeu nei primi minuti di gara, poi ieri sera quella di Chiellini, uscito dopo appena undici minuti nel match tra che i bianconeri ed il Napoli. L'infortunio del livornese ha costretto Allegri ha giocarsi il primo cambio molto presto, ma soprattutto preoccupa i tifosi di Madama.

Chiellini è il pilastro della difesa juventina e senza di lui la retroguardia non è così impenetrabile, offendo il fianco a distrazioni pericolose come visto contro il Crotone con il gol di Simy. Anche ieri sera la sua assenza si è sentita nell'occasione della rete di Koulibaly, che probabilmente con la presenza dell'ex Fiorentina avrebbe avuto vita più difficile in area di rigore. L'uscita dal campo aveva fatto subito pensare ad un infortunio di tipo muscolare, l'ennesimo della stagione bianconera, ed anche gli esami strumentali hanno evidenziato questa fattispecie. Il difensore della nazionale ha subito una lesione al bicipite femorale in sede pre-inserzionale al ginocchio sinistro. Il calciatore della Juventus si sottoporrà ad altri esami nel corso della settimana, ma nel frattempo ha già cominciato la terapia per il recupero. Non è ancora nota la gravità della lesione, ma Chiellini potrebbe aver terminato anzitempo la sua stagione.