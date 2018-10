Milan, stagione finita per Biglia: chi tra Locatelli e Montolivo sostituirà l'argentino?

Non basta il periodo negativo a livello di risultati, Gattuso dovrà fare i conti anche con l'assenza da qui fino a fine della stagione di Lucas Biglia. L'argentino, nel ko contro il Benevento, ha riportato la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari. L'ex Lazio, come hanno sottolineato i colleghi della Gazzetta dello Sport, non dovrà essere operato, ma la sua stagione con il Milan è finita e anche il Mondiale è a rischio.

COME SOSTITUIRE BIGLIA?

La tegola Lucas Biglia è una bella gatta da pelare per Gattuso che dovrà pensare con chi sostituirlo. Dopo Andrea Conti e Alessio Romagnoli, il tecnico rossonero non avrà a disposizione nemmeno il suo regista titolare.

Gli unici giocatori che il tecnico ha disposizione per sostituire Biglia sono Montolivo e Locatelli, da una parte esperienza e dall'altra personalità. Nelle ultime uscite, sembra che il classe ’98 sia il giocatore predisposto dalle gerarchie di Gattuso per sostituire l'argentino.

Se da un lato, senza Biglia, il Milan perderà a livello di impostazione dell’azione e di uscita dal pressing, dall'altra parte i rossoneri potranno guadagnare qualcosa in più a livello di verticalità, Locatelli gioca con personalità davanti alla difesa. Montolivo, dopo aver sostituito lo stesso regista ex Lazio nel corso della stagione, è tornato a fare panchina e nelle ultime partite è entrato in campo ben poco, segno evidente di come ormai sia finito nelle retrovie delle gerarchie di mister Gennaro Gattuso.

Locatelli ha giocato 28 gare tra Serie A (17), Europa League (9, preliminari compresi) e Coppa Italia (2). Per Montolivo invece 23 gare tra Serie A (16), Europa League (5, preliminari compresi) e Coppa Italia (2).