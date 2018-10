La Roma si prepara alla Champions League: rifinitura in vista del Liverpool

Giornata di rifinitura per la Roma di Eusebio Di Francesco. Nella mattinata di oggi, i giallorossi hanno infatti sostenuto l'ultimo allenamento "italiano" al campo Fulvio Bernardini, prima di prepararsi per il volo verso Liverpool delle 15.30. Una volta arrivati nella città che fu dei Beatles, i giallorossi saggeranno il campo dell'Anfield, preparandosi al meglio in vista di domani. Unici assenti negli allenamenti mattutini, gli infortunati Karsdorp e Defrel. Il primo deve ancora smaltire la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, l'esterno ex Sassuolo ha avuto un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e pulizia artroscopica al ginocchio sinistro.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Capitale, l'ex tecnico del Sassuolo dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-1-2, modulo diventato portatore di sicurezza dopo la straordinaria vittoria casalinga contro il Barcellona. Davanti al portiere Alisson, la difesa a te dovrebbe essere formata da Fazio, Manolas e Juan Jesus. A centrocampo, Daniele De Rossi e Kevin Strootman completeranno la mediana, affiancati da Florenzi e Kolarov sulle fasce. Dietro le punte, Radja Nainggolan, incaricato di fungere da cerniera tra centrocampo e attacco. Al fianco di Dzeko, Under preferito a Schick.

Intervenuto ai microfoni di Roma TV, è stato Radja Nainggolan a caricare l'ambiente in vista della semifinale di Champions League: "Per noi la Champions è diventata un’ossessione, nessuno pensava potessimo far così bene in Europa. Giochiamo consapevoli dei nostri mezzi, non dobbiamo sottovalutare l’avversario, dobbiamo volerla come abbiamo voluto le semifinali. Speriamo di fare un buon risultato là e giocarcela poi in casa. Il Liverpool non è solo Salah: se fa tutti questi gol è anche grazie ai suoi compagni" conclude il ninja giallorosso.