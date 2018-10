Udinese - Collavino: "In queste ore decideremo come procedere"

Il direttore generale Franco Collavino ha parlato in conferenza stampa al posto di mister Oddo al termine del match contro il Crotone, esprimendo la preoccupazione di tutta la società per la situazione venutasi a creare. Chiaro su cosa sia la riflessione. Oddo non è il problema principale e un suo cambio non si sa quanti benefici potrebbe portare. In caso si opti per l'esonero, Stramaccioni è in pole position.

Il momento è molto complicato, ma non saranno prese decisioni a caldo, ci saranno almeno 24 ore di riflessione prima di decisioni definitive: "Il momento è particolarmente complicato. Siamo dispiaciuti per questa situazione. Preferiamo non prendere alcuna decisione a caldo. Ci riserviamo altre 24 ore per decidere".

Il pubblico, come promesso, ha sostenuto la squadra, per poi contestarla dopo l'ennesima debacle, lo spettro della B è presentissimo, ci sono ancora 4 partite da giocare: "Siamo terribilmente dispiaciuti per questo momento, per questa situzione. Siamo consapevoli della gravità del momento. So che tutti si aspettano qualche segnale in questo frangente però noi riteniamo di non prendere alcuna decisione a caldo però ci riserviamo 24 ore per comunicarvi quelle che saranno le nostre decisioni in merito e per il proseguio. La situazione è particolarmente delicata, siamo molto dispiaciuti per questa undicesima sconfitta, tuttavia riteniamo ci siano ancora le condizioni per poter raggiungere la salvezza. Abbiamo ancora 4 partite, abbiamo un margine di sicurezza rispetto alla terzultima: siamo ancora noi i padroni del nostro destino, nonostante le difficoltà"

Contestazione che ha assunto toni violenti quando alcuni tifosi hanno provato a forzare la vigilanza per entrare in spogliatoio, fatto grave, visto che di solito i tifosi friulani sono sempre stati molto civili: "Sono anche stato informato che è stato aggredito uno steward, c'è molta amarezza in noi per questo fatto. Come società intendo esprimere la nostra solidarietà per il ragazzo rimasto ferito e desidero ringraziare gli altri steward che oggi hanno svolto il loro servizio in maniera esemplare assieme a tutte le forze di polizia. Non siamo abituati a situazioni di questo tipo, i tifosi dell'Udinese sono sempre stati particolarmente corretti, si sono sempre distinti per civiltà, questo è un fatto molto grave".