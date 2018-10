Nazionale, Fabbricini: "Il 20 maggio sceglieremo il profilo giusto"

Roberto Fabbricini non scioglie le riserve. Intervistato in esclusiva da RMC Sport, il Commissario della FIGC ha parlato della questione inerente al prossimo Commissario Tecnico: "Il 20 maggio sceglieremo il profilo giusto - ha detto Fabbricini - Carlo Ancelotti? La verità è che l'incontro con lui è stato quasi occasionale. So che ha un problema familiare abbastanza pesante, è a Roma per questo".

Il nome di Ancelotti è dunque solo uno dei tanti, come conferma in seguito il Commissario: "In nome dell'amicizia con Alessandro Costacurta c'è stato un incontro sulle possibilità future, ma come altri tanti tecnici Ancelotti è ancora sotto contratto con delle società. Se non Ancelotti, ci affideremo comunque ad un grande nome? Certo, non sarà un carneade qualunque".

In ultimo, Fabbricini dice la sua sull'importanza del ruolo del Commissario Tecnico: "Nessuno può rifiutare la carica di CT. La panchina azzurra resta sempre l’obiettivo di tanti allenatori nostrani. Al momento è impossibile stilare una graduatoria. Chiunque verrà, sarà un profilo adatto e pronto a rilanciare il nostro movimento in breve tempo" conclude il commissario.