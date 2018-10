Milan, Calhanoglu sulla via del recupero

Il Milan è al lavoro per preparare la sfida contro il Bologna in programma domenica alle 15.00. I rossoneri vengono dal brutto ko interno contro il Benevento, una sconfitta che pesa in termini di classifica.

Da Milanello arrivano anche buone notizie: difatti Hakan Calhanoglu è sulla via del recupero e dovrebbe essere a disposizione per la trasferta contro i rossoblu. Il turco, dopo l’infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio, è pronto a tornare in campo. Inoltre, secondo i colleghi di Sky Sport, Lucas Biglia sta provando il clamoroso rientro: l'argentino, dopo la frattura alle due vertebre, è quotidianamente al lavoro per essere presente alla finale di Coppa Italia e quindi convocabile per il Mondiale.

IL RECAP DELL'ALLENAMENTO

Il Milan, prima dell'allenamento di martedì mattina a Milanello, si è radunato in sala conferenzadove ha partecipato al progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", promosso dalla Lega Serie A, Sportradar e l’Istituto per il Credito Sportivo.

ALLA MATTINA LAVORO PER REPARTI

Squadra divisa in due gruppi per la prima sessione della giornata: all'inizio centrocampisti e attaccanti in palestra; difensori, invece, subito in campo dove, dopo il risveglio muscolare, hanno cominciato il lavoro tattico, movimenti e uscite della linea difensiva. In seguito anche il resto della rosa ha raggiunto il campo, concentrandosi sulla fase tattica - terminate alcune esercitazioni tecniche - in vista della trasferta di Bologna.

AL POMERIGGIO DIAVOLO "IN GABBIA"

Attività al via alle 15.00 sul rialzato per il risveglio muscolare e la corsa con variazioni di ritmo sui 30 metri. Poi Mister Gattuso ha diviso il Diavolo in quattro squadre da cinque giocatori l'una per giocare un mini torneo all'interno della gabbia, il tutto alla ricerca della massima intensità. Mentre erano in corso le varie sfide, le altre formazioni hanno disputato delle partitelle a tema su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 25 APRILE

Per mercoledì 25 il programma dei rossoneri prevede solo una seduta video, con il ritrovo fissato a Milanello alle 12.00 per continuare nella preparazione della gara di domenica pomeriggio (35° giornata di Serie A).