Udinese: scelto il nuovo allenatore, è Igor Tudor

A Massimo Oddo, sollevato dall'incarico di allenatore dell'Udinese dopo che la squadra friulana ha messo insieme undici sconfitte di fila, succederà Igor Tudor. In mattinata, la società bianconera ha scelto il nome del nuovo mister che dovrà accompagnare la squadra verso il traguardo della salvezza, che sembrava a portata di mano due mesi fa, ma che si è complicata davvero tanto dopo il filotto di sconfitte racimolato nelle ultime settimane. La decisione è stata presa, adesso è attesa soltanto l'ufficialità che con ogni porbabilità arriverà nelle prossime ore.

Mattinata decisiva in casa Udinese, molto frenetica. In primis è stato sollevato dall'incarico di guida tecnica Massimo Oddo, attraverso il direttore generale Collavino. Poi è tramontata la pista che conduceva ad Andrea Stramaccioni, e sembrava in un primo momento che la scelta dovesse ricadere su Gigi Delneri, ancora legato all'Udinese con un contratto fino al 30 giugno. Ma con quest'ultimo non si è riuscito a trovare l'accordo, causa incomprensioni dal punto di vista economico. Andrea Mandorlini, l'altra idea, è decaduta poichè l'ex trainer dell'Hellas Verona è diventato la nuova guida della Cremonese in Serie B.

Dopo aver sondato, quindi, diversi allenatori, la svolta si è avuto subito dopo pranzo quando la società friulana ha virato le proprie attenzioni su Igor Tudor, trovando in pochissimo tempo l'accordo su tutto. Da giocatore il croato ha giocato nel nostro campionato nella Juventus e nel Siena, mentre da allenatore ha iniziato la carriera in patria nell'Hajduk Spalato, per poi girovagare al PAOK Salonicco, in Turchia al Karabukspor ed al Galatasaray prima di intraprendere l'esperienza all'Udinese nel Bel Paese. Tudor non avrà compiti semplici in quanto lo spazio per muoversi è ridottissimo, avrà a disposizione, infatti, soltanto quattro partite per condurre in porti sicuri il veliero bianconero.