Serie A - Volata Champions: due poltrone per tre

Mancano trecentosessanta secondi alla fine del campionato è tutto è ancora in gioco: dalla lotta Scudetto a quella per non retrocedere passano per la Champions e l'Europa. Nella volata per la massima competizione europea per club sono tre le squadre a giocarsi due posti: Roma, Lazio ed Inter. 67 i punti delle due squadre della Capitale mentre i lombardi seguono con un punto di ritardo. Ogni giornata, dunque, sarà importante a cominciare dalla prossima che verrà aperta proprio dalla Roma che ospiterà un Chievo palesemente in difficoltà nel girone di ritorno mentre la squadra di Di Francesco dovrà pensare anche all'impegno in Champions contro il Liverpool.

Dall'Olimpico e San Siro nel giro di poche ore perché alle 20.45 la banda di Spalletti giocherà in casa contro la Juventus uno dei Derby D'Italia più sentiti degli ultimi anni visto che i bianconeri hanno solo un punto da amministrare sul Napoli. La Lazio, invece, chiuderà la trentacinquesima giornata in casa di un Torino che ha poco da chiedere a questo campionato. Nella 36.ma giornata sarà proprio la compagine laziale ad avere il match più duro visto che all'Olimpico arriverà l'Atalanta che è in lotta per l'Europa League. Giocheranno in trasferta, invece, Roma ed Inter con la squadra di Di Francesco che sarà di scena a Cagliari mentre i nerazzurri giocheranno ad Udine. Lo snodo cruciale, però, potrebbe avvenire alla penultima giornata quando la Roma giocherà all'Olimpico contro la Juventus mentre l'Inter e la Lazio se la vedranno contro il Sassuolo, in casa, e col Crotone fuori.

L'ultimo turno potrebbe regalare pathos a dismisura visto che all'Olimpico si giocherà Lazio-Inter, incontro che potrebbe diventare una sorta di spareggio mentre la Roma farà visita ad un Sassuolo ormai salvo. C'è da dire che Lazio e Roma, se dovessero vincere tutte e quattro le partite, avrebbero la certezza matematica di qualificarsi per la prossima Champions League con l'Inter che dovrebbe accontentarsi dal quinto posto. In caso di arrivo a pari punti la Roma prevarrebbe sui cugini mentre è ancora tutto da scrivere il bilancio tra Inter e Lazio visto lo 0-0 dell'andata e il match di ritorno ancora da disputarsi.