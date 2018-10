La SPAL si gioca la salvezza in casa dell'Hellas Verona: le ultime da Ferrara

Una buonissima percentuale di salvezza passa dalla trasferta di Verona, per la SPAL, formazione reduce da un discreto stato di forma che non gli ha portato però in dono una posizione più serena. Dando prova di coraggio e compattezza, i ragazzi di Semplici stanno lottando con le unghie e con i denti, volendo fortemente una salvezza che sarebbe storica. Per sognare, gli Estensi dovranno prima battere l'Hellas Verona, squadra penultima e quasi condannata alla Lega B. La matematica salva ancora i ragazzi di Pecchia, condizione che li spingerà ad una gara senza riserve contro una diretta concorrente. Discorso analogo dunque anche per la SPAL, pronta al colpo gobbo che cambierebbe le sorti di un'intera stagione.

Secondo le ultime news provenienti dal centro di allenamento spallino, Semplici dovrebbe schierarsi con il solito 3-5-2, modulo compatto e capace di dare equilibrio alla rosa. Nei pali spazio a Gomis, incaricato di non far mancare un Meret davvero sfortunato, out fino a fine stagione a causa di un problema alla spalla sinistra. Negli altri ruoli del campo grande incertezza, con almeno un ballottaggio per reparto. Partendo dalla difesa, certi del posto sia Cionek che Felipe, mentre Vicari si gioca una maglia con Simic. Dubbi anche per Schiattarella, che potrebbe riposare ed essere sostituito da Everton Luiz. L'ex Partizan Belgrado sta infatti sorprendendo, confermandosi pieno di talento e soprattutto esperienza.

Nessun problema invece per Kurtic e Grassi, mix di classe e muscoli a disposizione di Semplici. Noti dalle parti di Bergamo, i due centrocampisti dovranno creare superiorità, andando a vincere duelli con gli interpreti avversari. Fasce del rettangolo verde affidate a Lazzari e Mattiello, fluidificanti che stanno dando sempre più certezze al tecnico Semplici. In attacco, infine, c'è ancora grande incertezza: al fianco di Paloschi, infatti, Antenucci si gioca il posto con Floccari, attaccante ugualmente esperto ma con una condizione meno rassicurante rispetto al compagno ex Leeds.