Il Milan contro il Bologna torna al 4–3-3

Il Milan di Gattuso è al lavoro a Milanello per preparare la gara contro il Bologna, dove i rossoneri torneranno a giocare con il 4-3-3. Le due punte in campo insieme contro il Benevento sono durate appena 30 minuti, prima che Gattuso risistemasse la squadra. Non è bastato per evitare una sconfitta pesantissima in ottica Europa League e ora contro la squadra di Donadoni serve tornare a vincere.

Focus sulla tattica nella seduta di allenamento che si è svolta al centro sportivo rossonero. Come detto si tornerà a usare il modulo che ha permesso ai rossoneri di rincorrere un posto per l’Europa e di mettere in fila dei risultati anche importanti. Tra i rientri in formazione ci saranno quelli di Suso e Calhanoglu che contro il Benevento non erano presenti dal primo minuto per motivi diversi.

Lo spagnolo non sta probabilmente vivendo il miglior momento della sua stagione. Appannamento fisico e poca brillantezza, ma a livello tecnico Suso sembra essere imprescindibile per questo Milan. Contro il Benevento era partito dalla panchina per scelta tecnica, contro il Bologna si riprenderà il posto sulla destra.

Calhanoglu invece ha avuto una leggera infiammazione a un ginocchio che non gli ha permesso di giocare l’ultima gara. Il turco è tornato però ad allenarsi insieme al resto dei compagni già dall’inizio di questa settimana e quindi è tornato pienamente a disposizione e sarà lui a occupare il posto di esterno sinistro d’attacco.

Intanto, sempre a Milanello, c’è stato un incontro tra Gattuso, Fassone e Mirabelli. Analisi del finale di stagione e inizio della programmazione della prossima, questi gli argomenti al centro del colloquio. Un faccia a faccia per provare a riportare la concentrazione di tutti sui prossimi impegni di campo, dopo che nelle ultime ore le voci sul futuro di Mirabelli hanno ancora fatto arrivare le questioni extra campo in primo piano.