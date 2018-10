Biglia: "Punto a giocare le ultime due partite di campionato"

Lucas Biglia si è infortunato nella sconfitta di San Siro del Milan contro il Benevento, ma non ha nessuna intenzione di concludere in anticipo la sua stagione in maglia rossonera. Nè tantomeno saltare il Mondiale con l'Argentina di cui è titolare fisso anche sotto la gestione di Jorge Sampaoli. La prognosi medica per la rottura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari è di un mese e mezzo, ma Biglia vuole dimezzare questa attesa.

È lo stesso giocatore a dichiararlo in un collegamento telefonico con Sportia, in cui parla anche di Nazionale: "Sto bene, sono tranquillo, sto cercando di lasciar passare un po’ il dolore e di anticipare un po’ i tempi di recupero. I medici hanno dato una tempistica di guarigione di 6 settimane, ma sto cercando di accorciare i tempi per giocare le ultime due partite di campionato. Se Dio vuole, cercherò di tornare in 3-4 settimane. Non è stato un colpo troppo forte quello che ho subito, ma appena ho provato a correre la zona in cui ho preso il colpo faceva male: ho chiesto subito il cambio e sono andato negli spogliatoi con i medici, che avevano già capito di cosa si potesse trattare. Ho sempre sfidato i tempi di recupero per gli infortuni, la mia idea è accorciarli: sono ottimista, ho fiducia e penso di tornare in anticipo.

La mia intenzione è tornare giocando qualche partita e arrivare pronto per il Mondiale con l’Argentina. I medici del Milan mi stanno curando nel miglior modo possibile: dovessi arrivare a recuperare per finale di TIM Cup e Mondiale sarebbe perfetto, e l’ho detto loro. I tempi sono molto stretti, farò ciò che mi consiglieranno per farcela, ma ci proverò". Gattuso e Sampaoli attendono, con la speranza comune di avere il prima possibile di nuovo a disposizione un giocatore che per quanto poco appariscente è fondamentale per gli equilibri del Milan e dell'Argentina. Il Milan, intanto, sta pensando a come sostituirlo nella gara contro il Bologna. Il ballottaggio è tra Montolivo e Locatelli, con il secondo in questo momento che sembra favorito, visto che è stato provato nella formazione titolare nella seduta di allenamento che si è svolta a Milanello.