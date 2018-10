Roma, parla Schick: "Testa al Chievo, l'anno prossimo di nuovo in Champions"

E' ancora fresca la ferita in Champions, i cinque gol incassati dal Liverpool hanno spinto quasi fuori la Roma dalla maggiore competizione europea. Il 5 a 2 è un risultato difficile da ribaltare, ma i giallorossi hanno già confezionato un miracolo con il Barcellona, quindi mai dire mai, nel calcio tutto è possibile ed i miracoli, come abbiamo visto, possono accadere. L'attaccante ceco Patrick Schick, questa mattina in visita presso un istituto romano nell'ambito dell'iniziativa del club 'A scuola di tifo', ha parlato ai microfoni di Roma Tv: "Il risultato non ci ha arriso martedì sera, contro il Liverpool abbiamo iniziato bene, poi abbiamo subìto la loro corsa, sono una grandissima squadra con fuoriclasse di primo livello. Non è detta l'ultima parola, possiamo ancora dire la nostra al ritorno".

Prima del ritorno all'Olimpico, però, c'è la partita di campionato da giocare contro il Chievo: "Ci giochiamo la qualificazione alla Champions, vogliamo rigiocarla l'anno prossimo. Dobbiamo restare concentrati. Restano da disputare solo quattro gare, cercheremo di fare 12 punti, solo sbagliando il meno possibile possiamo raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati l'estate scorsa". Inter e Lazio sono avversarie tostissime: "Corrono, stanno avendo un andamento impressionante, quindi guai a perdere la concentrazione. Ci sono degli scontri diretti in queste ultime giornate e questi decideranno la vincitrice dello Scudetto e chi riuscirà a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League".

Infine Schick è tornato ancora sulla serata di Liverpool, questa volta analizzando i fatti che sono accaduti fuori dallo stadio, con gravi scontri tra le opposte tifoserie: "Dopo quanto avvenuto a Liverpool dobbiamo ricordare che si tratta solo di calcio, bisogna avere rispetto per tutti, non possono succedere queste cose". La Roma che quindi resta con il fiato sospeso, possibile che l'UEFA possa penalizzare la società giallorossa: "Chi sbaglia è giusto che paghi, non tutta la tifoseria romana però deve essere etichettata in un certo modo, in queste ore sto ascoltando di tutto e di più sul tifo romanista, molte cose sono ingiuste".